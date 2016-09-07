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    • Bornovalı 141 çocuk için sünnet şöleni yapıldı

    Bornova Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleni bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu

    07 Eylül 2016 Çarşamba 14:49
    Bornovalı 141 çocuk için sünnet şöleni yapıldı
    Pınarbaşı Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen şölende 141 sünnet çocuğu ve aileleri unutulmaz bir gece geçirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Sünnet olmanın heyecanını yaşayan çocuklarla birlikte pasta kesen Başkan Atila, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti ve barış vurgusu yaparak, "Tek isteğimiz artık çocukların, annelerin ağlamaması. Bizler vargücümüzle bunun için ve çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla çalışıyoruz" dedi.

    Bornova Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni'ni bu yıl, Pınarbaşı'ndaki Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirdi. 141 sünnet çocuğu ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Minikler, şölen öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzeri açık tur otobüsüyle kent turuna çıkarıldı. Renkli görüntülere sahne olan turda çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Daha sonra Pınarbaşı Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı'ndaki şölene geçildi. Tüm masrafları Bornova Belediyesi'nce karşılanan çocuklar, palyaço ve çeşitli animasyon gösterileriyle eğlendi. Dans gruplarının gösterileri ve sanheye çıkan sanatçılar geceye ayrı bir renk kattı. Çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gece geçirdi.

    Pastayı çocuklarla birlikte kesti

    Çocuklar ve ailelerinin heyecanına Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da eşlik etti. Başkan Atila, şölen alanına bando takımı eşliğindeki kortejin arasında çocuklarla birlikte yürüyerek girdi. Başkan Atila, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye bürokratlarının da katıldığı organizasyonda pastayı çocuklarla birlikte kesti ve sünnet çocuklarına dans pistinde de eşlik etti. Tüm çocuklar için hazırlanan ve içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantalarını dağıttı.

    Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz

    Çocuklara ve ailelerine seslenen Başkan Olgun Atila, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti ve barış vurgusu yaparak, "Tek isteğimiz artık çocukların, annelerin ağlamaması. Sizler bizim en değerli varlıklarımızsınız. Yüzünüzdeki gülümseme bizlerin en büyük zenginliği ve mutluluk kaynağımız. Bu amaçla sizlere iyi bir gelecek hazırlamak için vargücümüzle çalışıyoruz" dedi. Çocuklardan ülkemize ve Cumhuriyetimize sahip çıkma sözü alan Başkan Atila, Büyükpark'ta revize edilen çocuk parkının 9 Eylül'de açılacağı müjdesini de verdi.

    Başkan Atila, 141 çocuğun sünnetini gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batı Anadolu Centrel Hospital ve Ata Sağlık Hastanesi ile şölenin gerçekleşmesinde emek veren tüm Belediye çalışanlarına da teşekkür etti.
    Anahtar Kelimeler: Bornova, Belediyesinin, Geleneksel, Sünnet, şöleni

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