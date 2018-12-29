Bornovalı kadınların yeni yıl eğlencesi

Bornova Belediyesi ilçede yaşayan kadınların yeni yıllarını düzenlediği farklı organizasyonlarla kutladı.

İlki Pınarbaşı’nda yapılan yeni yıl kutlaması Çamdibi İZBAŞ Düğün Salonu ve Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde devam etti. Kadın Matinesi’ne katılan Bornovalılar İzmir’in sevilen şarkıcısı Mikrop Hikmet ve Selda Kesgi ile keyif dolu saatler yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da etkinliklerde kadınları yalnız bırakmadı.

Bornovalı kadınlar, Bornova Belediyesi’nin yılbaşı için düzenlediği Kadınlar Matinelerinde buluştu. Pınarbaşı yapılan ilk organizasyonun ardından Çamdibi İZBAŞ Düğün Salonları ve Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde devam eden kutlamalara Bornovalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kadınların buluşmasında Sevda Kesgi’nin ardından İzmirli sevilen sanatçı Mikrop Hikmet sahne alarak kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Sanatçıların söylediği şarkılara eşlik eden kadınlar kadınlar bol bol oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Yiyecek ve içecek ikramının yapıldığı eğlencede yeni yıl pastasını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kadınlarla birlikte kesti. Başkan Atila, kadınların yeni yılını kutlayarak 2019 yılı için iyi dileklerde de bulundu.