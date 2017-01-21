Bornovalı öğrenciler çevreci sabun üretti

Bornova'da Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile BELGEM kursiyerleri birlikte çevre dostu sabunlar üretti. Sıvı yağdan üretilen doğal sabunlar, Dost Market'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Bornova Belediyesi vatandaşları bigilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bahçeşehir Koleji ve BELGEM öğrencilerinin su kirliliğine dikkat çekmek için hazırladıkları 'Minik Ellerden Çevre Dostu Sabunlar' projesi hayata geçirildi. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum Bilim Merkezi'nde biraraya gelen minikler uzmanlar tarafından kimyasal olarak üretilen deterjan ve sabunların denizlerde yarattığı kirlilik konusunda bilgi aldı. Doğal yöntemlerle sabun yapımı konusunda da teorik eğitim alan öğrenciler ardından kimya labaratuvarında kendi sabunlarını yaptı. Sıvı yağdan üretilen doğal sabunlar ise ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere Dost Market'e bağışlandı.



Su kirliliği için gösteri



Kendi yaptıkları sabunları Dost Matket raflarına yerleştiren öğrenciler, hazırladıkları küçük gösteri ile de su kirliliğine dikkat çekti. Öğrenciler Bornova Merkez'de bulunan Dost Market'te deterjanların denizlere verdikleri zararları kendi hazırladıkları küçük piyes ile anlattılar. Çocukların hazırladıkları proje ile sosyal sorumluluk örneği gösterdiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Su kirliliğine dikkat çekmek hayata geçirdikleri bu poje 2 yönden önem taşıyor. Birincisi yaşadığımız çevreyi nasıl korumamız gerektiği açısından önemli. İkincisi ise yaptıkları doğal sabunların Dost Market aracalığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ortaya koydukları bu farkındalık için teşekkür ediyoruz' dedi.



