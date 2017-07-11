Bornovalı üreticilere ücretsiz tohum

Bornova Belediyesi yerelde kalkınma hedefi doğrultusunda Misket Üzümü ile Bornova Bamyası'nın üretiminin yaygınlaşması için de çalışmalara öncelik verdi

Bornovalıların kendi bahçelerinde üretim yapabilmesi için Misket Üzümü fidanı ve Bornova Bamyası tohumu ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ayrıca arıcılık, budama ve aşılama, tıbbi aromatik bitkiler alanlarında verilen eğitimlere de pek çok Bornovalı katılarak yeni bilgiler ediniyor.



Son yerel seçimler sonrası Bornova Belediyesi'ne bağlanan eski köy yerleşimlerinde yerelde kalkınma hedefleri gerçekleştiriliyor. Bir yandan tarımsal üretime destek verirken bir yandan da ilçeye ait değerler yaşatılıyor. Bu kapsamda dünyaya Bornova'dan yayılan ve uluslararası kaynaklarda anavatanı Bornova olarak gösterilen Misket Üzümü ile ilçenin adıyla özdeşleşen Bornova Bamyası'nın üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılıyor.



Tanıtım çabası



Bornova Belediyesi Misket Üzümü fidanları ile Bornova Bamyası tohumlarını isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. 2017 yılının ilk altı ayında 402 misket üzümü fidanı, 11 kilogram da Bornova Bamyası tohumu dağıtıldı. Bornova'nın kırsal mahallelerinde meyveciliği desteklemek için 564 meyve fidanı da çiftçilere ulaştırıldı. Ayrıca arıcılık, budama ve aşılama, tıbbi aromatik bitkiler alanlarında verilen eğitimlere de pek çok Bornovalı katılarak yeni bilgiler ediniyor.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'da tarımsal üretimi desteklemenin yanısıra düzenledikleri Kiraz Festivali gibi etkinlikler ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulmasına ve çalışmasına verdikleri desteklerle bu alanda markalar yaratma gayreti içinde olduklarını söyledi. Bornova'da üretilen kirazın düzenlenen festivalle daha çok kişi tarafından bilinir hale geldiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Misket Üzümü ve Bornova Bamyası'nın tanıtılması ve üretiminin yaygınlaştırılması için de çalışıyoruz. Dağıttığımız fidan ve tohumlar her geçen gün ilçemizin daha çok noktasında bize özgü olan bu iki ürünün üretilmesini sağlıyor' dedi.