Bornova’nın köylerinde de bilim var

BORNOVA Belediyesi’nin düzenlediği “Köyde Bilim Pikniği" etkinlikleri çocuklarla bilimi buluşturmaya devam ediyor

Mahalle statüsü alarak Bornova’ya bağlanan köylerde düzenlenen bilim pikniklerinde çocuklar, güneş gözleminden kimya deneylerine, mikroskop gözleminden bilim şovlarına pek çok etkinliğe katılıyor. Çocuklar bilimi eğlenerek öğrenme imkanına sahip oluyor. Baharın gelmesiyle birlikte köylerde düzenlenen bilim piknikleri bu yıl da başladı. Bornova’nın 12 köyünün tamamında düzenlenecek bilim pikniği geçen hafta sonu Eğridere’de yapıldı. Sabah 11.00’de başlayıp 17.00’ye kadar süren etkinlik, Bornova Belediyesi’nin ikramlarıyla piknik havasında geçti. Teleskop ve mikroskop ile gözlem yapan öğrenciler, Güneş ve çeşitli canlıları yakından inceledi, kimya atölyesinde yapılan bilim şovları ile eğlendi. Doğa yürüyüşüne çıkan öğrenciler canlıların yaşam alanlarını yerinde gözlemleyip farklı organizmalar toplayarak, topladıkları örnekleri biyoloji atölyesinde mikroskoplar ile inceleme fırsatı buldu. Çocuklar yaşadıkları çevrenin jeolojik yapısı hakkında bilgi sahibi oldu. Bilim Piknikleri’ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Amacımız Bornovamızın her noktasına ve her bireye eşit hizmet götürmek. Belediyemize bağlanan köylerimizdeki çocuklarımıza özel olarak gerçekleştirdiğimiz projeyi de bu amaçla hayata geçirdik. Onların ufkunu genişletmek istedik. Bu çalışmalara katılan çocuklar belki de geleceğin bilim insanları olacak" diye konuştu.

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