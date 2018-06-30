Bornova’nın park hamlesi sürüyor

Bornova Belediyesi çocukların özgürce koşup oynayabilmesi için yeni parklar yapmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi, Tuna Mahallesi’ndeki Şehit Komando Çavuş Hakan Hastürk Parkı’nı yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu. İlçedeki park sayısını 2018 yılı sonuna kadar 541’e çıkarmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, toplam yeşil alan miktarını da 4 milyon 124 bin metrekareye çıkaracak. Bornova’da kişi başına 9.34 metrekare yeşil alan düşüyor

Bornovalı şehitlerin isimlerini özellikle kendi mahallelerindeki parklarda yaşatmaya özen gösteren Bornova Belediyesi, şehitlerin isimlerinin verildiği parkların yenilenip isimlerine yakışır hale getirilmesinde de titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Tuna Mahallesi 5501 Sokak ile 5502/1 Sokak kesişimindeki yaklaşık 1000 metrekarelik Şehit Komando Çavuş Hakan Hastürk Parkı da tamamen yenilenen parklar arasına katıldı.

Spor aletleri alanı oluşturuldu

Yenileme çalışmaları kapsamında spor aletleri alanı oluşturuldu, çocuk oyun alanındaki kum havuzu kauçuk kaplama ile değiştirilip alanı genişletilerek daha çok oyuncak konuldu. Bankların ve çöp kovalarının da yenilendiği parkta, tüm bitki dokusu ve çim alanlar yenilenerek daha yeşil bir doku elde edildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Şehidimizin isminin verildiği parkı, tamamen yenileyerek tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bornovamızda bir yandan mevcut parklarımızı yenilerken bir yandan da yeni parklar kazandırıyoruz. İlçemizin daha yeşil, daha yaşanabilir olması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kişi başına 9.34 metrekare yeşil

Bornova Belediyesi, ilçedeki 526 parkı 2018 yılında 541’e çıkaracak. 2018 yılı sonunda Bornova’daki park ve yeşil alan miktarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki alanlarla birlikte 4 milyon 124 bin metrekareye çıkmış olacak. Bornova Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9.34 metrekare olduğu Bornova’da 2018 yılı sonunda 50 parktaki tadilat ve yenileme çalışmalarını tamamlamış olacak.