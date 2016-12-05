Boşanmak istediği eşi, av tüfeği ile omzunu parçaladı

Kadına yönelik şiddetin bir türlü önüne geçilemiyor. Son olarak Dikili'de bir kadın boşanmak istediği eşinin saldırısıyla yaralandı

Kadına yönelik şiddete her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son acı haber ise İzmir Dikili'den geldi. Şiddet gördüğü eşi 48 yaşındaki Hüsnü G.'den boşanmak isteyen 45 yaşındaki Canan G., ailesinin evinde pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Eşi tarafından vurulan kadın, sol kolundan yaralandı. Talihsiz kadının en büyük korkusu ise, eşinin cezaevinden çıkıp kendisini öldürmesi.



Olay İzmir Dikili'de yaşandı Canan G., şiddet gördüğü eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu ve tehdit alınca da kaçmaya başladı. Önce İstanbul'a giden kadın, burada eşi tarafından bulunup dayak yiyince sonra da Çeşme'ye kaçtı. Burada bir otelde çalışan kadın eşinden bir süre kaçmayı başardı.



Canan G., daha sonra ailesini ziyaret etmek için Dikili Bademli'ye gitti. Burada geçen 19 Kasım'da ablası ile alışveriş yapmak isteyen Canan G., minibüsü binerek yola çıktı. Anca minibüsün önü, traktöre binen Hüsnü G., tarafından kesildi. Eşine kendisi ile konuşmak istediğini söyleyen adam olumsuz yanıt alınca, av tüfeği ile havaya ateş açtı. Hüsnü G. daha sonra da minibüse binerek Canan G.'ye tüfeğini doğrulttu ve ateş etti.



Son anda kaçmaya çalışan talihsiz kadının saçmalar sol omzuna isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadını hastaneye kaldırdı. Canan G., yapılan tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlatırken, eşin olay sonrası kaçan eşi ise, jandarmaya giderek teslim oldu. Hüsnü G., mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderildi.





BENİ ÖLDÜREBİLİR



Olay sonrası açıklama yapan Canan G., eşini serbest kalması durumunda kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi. Eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten kadın, kadına yönelik şiddetin de artık son bulması gerektiğini söyledi.