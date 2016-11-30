Boşanmak üzere olduğu eşi, 18 yerinden bıçakladı

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan 32 yaşındaki Öznur Aktaş ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Aktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İşinden evine dönen iki çocuk annesi Öznur Aktaş, boşanma davası devam eden kamyon şoförü eşi 36 yaşındaki İsmail Aktaş'la sokakta karşılaştı. Eşinin konuşma talebine olumsuz yanıt veren Öznur Aktaş, oturduğu apartmana girmek istedi. Buna izin vermeyen İsmail Aktaş eşini 18 yerinden bıçaklayıp olay yerinden hızla uzaklaştı.



Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralı olan kadın ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Öznur Aktaş, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan zanlı İsmail Aktaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Öznur Aktaş'ın bir süre önce boşanması davası açarak iki çocuğuyla birlikte eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.