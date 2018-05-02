Bostanlı sahilinde ilk etap tamam

70 dönüm alana sahip Bostanlı sahilini baştan sona yenilemek için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 aşamalı projenin "Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe" arasındaki ilk bölümünü kullanıma açtı. Bostanlı Pazaryeri karşısındaki ikinci bölüm Ağustos'ta, Türkiye'nin en büyük kaykay pistinin de yer aldığı son bölüm ise yıl bitmeden tamamlanacak

Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmirdeniz-Kıyı Tasarım” projesi ile hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Bostanlı’da gerçekleştirdiği 2. Etap Projesi’nin ilk aşamasını da tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı aşamada gerçekleşen toplam 70 bin metrekarelik Bostanlı 2. Etap projesinin tamamını beklenmeden biten ilk bölümü kullanıma açtı. İzmirliler, yapım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı kalan bölgeye akın etti.

Eşsiz körfez manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe arasındaki ilk etap, hem işlevsel hem de konfor odaklı tasarımıyla dikkat çekti. Karşıyaka sahilindeki kıyı kullanım kültürünü destekleyen mekanda, yeni nesil oyun grupları ile basketbol sahaları, mini futbol sahası, şezlonglar ve piknik alanları yapıldı. Yaya ve bisikletliler için kıyı boyunca kesintisiz-engelsiz dolaşım hattı da tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24.5 milyon liraya mal olacak dev projenin Yasemin Cafe ile Deniz-Gösteri Meydanı ve Deniz-Gösteri Meydanı ile Bostanlı Gün Batımı Terası arasındaki çalışmalarına da hızlı bir biçimde devam ediyor.



Yeni bir meydan geliyor: Deniz ve Gösteri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin ikinci aşamasında ise Bostanlı Pazaryeri karşısında, 20 bin m² düzenleme alanına ve 315 m. sahil bandı uzunluğuna sahip bir "Deniz ve Gösteri Meydanı" oluşturuyor. Tüm hızıyla çalışmalara devam eden Büyükşehir ekipleri, kentlilerin Bostanlı Gün Batımı Terası'nda olduğu gibi deniz ile doğrudan ilişki kurabilmeleri için bir proje tasarladı. Üst noktası taşıt yolundan 3.5 metre yüksekte olacak şekilde oluşturulacak yapay bir yeşil tepeyle, alanda konser ve benzeri gösterilerin düzenlenebileceği uygulamalara da yer verilecek. Büyük doğal kayalar kullanılarak oluşturulacak tahkimat alanı ile yürüyüş yolu arasında kalan sahil şeridi, çeşitli büyüklükteki çakıl taşlarıyla kaplanarak kullanıcı için doğal bir sahil deneyimi yaratılacak. Ahşap platformlar ve sazlık havuzlar, kent içinde doğal bir doku yaratılmasını sağlayacak. Ayrıca üzerinde kuru havuzun da bulunacağı "Gösteri Meydanı" ile açık hava sinema gösterim alanlarını birbirinden ayıran bir de üst örtü kurgulandı. 141 araç kapasiteli otoparkı da barındıran bu bölümdeki çalışmaların Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük kaykay parkı

Bostanlı sahili düzenleme çalışmalarının son bölümünde ise bölgenin cazibesini artıracak, her yaş grubundan kentliyi bir araya getirecek yenilikçi uygulamalar yer alacak. Kaykay, BMX, scooter ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların bu becerilerini güvenle geliştirebilecekleri 4.250 m² alana sahip bir kaykay parkı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, güncel yaklaşımlara ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan bu projeyi, kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucunda oluşturdu. Türkiye’deki en büyük kaykay parkı niteliğini de taşıyacak alan, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.



Yeşil.. Daha yeşil..

Kıyı boyunca devam eden yürüyüş yolu düzenlenerek Balıkçı Barınağı ve inşa edilecek Opera Binası Meydanı'na bağlanacak. Bütün bu kıyı boyunca kauçuk koşu yolu yapılacak. Bisiklet yolu tamamen araç yoluna paralel olacak şekilde yenilenecek. Böylece bisiklet trafiği ile rekreasyon alanının çakışması engellenerek kıyı kullanımı daha güvenli hale getirilecek. Ayrıca çocuklar için kullanışlı olması için büyük bir ring şeklinde ikincil bir bisiklet yolu yapılacak. Yasemin Cafe etrafı tekrar düzenlenerek oturma alanı genişletilecek. 1. etapta düzenlenen otoparkla birlikte, Bostanlı’da toplam 141 araç kapasiteli otopark olacak. Çocukların eğlenip serinleyeceği yeşil bir fıskiyeli meydan yapılacak. Yeşil bir amfi ve seyir terası oluşturularak körfeze değişik açılardan seyir imka nı sağlanacak. Alanda konforu artırmak adına çelik-ahşap ve germe membran gölgelikler, ahşap yaya yolları yapılacak. Alan genelinde, yeni prekast oturma birimleri ve kent donatıları, bisiklet ve “Bisim” parkları, modern heykeller, odak alanlarında wi-fi erişimi olacak. Kullanımına başlanan mobil büfe ve otomatik şehir tuvaletleri alana yayılacak. Kıyı boyunca taş tahkimat yenilenecek. Bütün yeşil alanlar düzenlenecek ve ağaçlandırılacak. Gölgelikli ve ağaç altında ahşap platformların ve şezlongların olduğu, sakin dinlenme alanları ile yağmur suyunun toplanıp değerlendirileceği sulak bitkilendirme alanları oluşturacak. Projenin son etabı Aralık ayı içerisinde tamamlanacak.