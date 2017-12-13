Bostanlı sahiline kıskandıracak düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 70 dönüm alanı kapsayan Bostanlı 2. Etap kıyı düzenleme çalışmalarına hızlı başladı. Bostanlı sahilinin baştan sona yenileneceği proje 3 aşamada gerçekleştirilecek ve tamamlanan bölüm diğerlerini beklemeden hemen hizmete açılacak

İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Körfez’i kıyılarıyla birlikte tasarlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmirdeniz- Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında tamamladığı Pasaport, Konak Pier - Karataş ve Üçkuyular - Göztepe İskele arası ile Bostanlı Deresi ve Bayraklı 1. Etap çalışmalarının ardından, Bostanlı 2. Etap Projesi’nin de yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Toplam 70 bin metrekare alanı kapsayan Bostanlı 2. Etap projesi, 3 ayrı aşamada gerçekleştirilecek. 24.5 milyon liraya mal olacak dev proje Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe, Yasemin Cafe ile Deniz-Gösteri Meydanı ve Deniz-Gösteri Meydanı ile Bostanlı Gün Batımı Terası arasında gerçekleştirilecek. Alanın bütünündeki çalışmalar beklenmeden, tamamlanan yerler etap etap hizmete açılacak.





Bisiklet yolu Opera Binası'na bağlanacak

Yeni bir meydan geliyor: Deniz ve Gösteri

Türkiye'nin en büyük kaykay parkı

Yeşil.. Daha yeşil..

Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe arasında kalan bölgeyi kapsayan ilk bölümde, Bostanlı 1. Etap'ta başlatılan yaya ve bisikletliler için kıyı boyunca kesintisiz-engelsiz dolaşım hattı tamamlanacak ve bu yol yeni oluşturulacak Mavişehir Opera Binası meydanına bağlanacak. Karşıyaka sahilindeki kıyı kullanım kültürünü destekleyecek şekilde mekan kalitesinin artırılması ve yeni aktiviteler ile kıyı kullanımının desteklenmesi için basketbol sahaları, mini futbol sahası, şezlonglar, piknik alanları yapılacak. Projenin bu bölümü 2018 yılının Mart ayında tamamlanarak hizmete açılacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı Pazaryeri karşısında, 20 bin m² düzenleme alanına ve 315 m. sahil bandı uzunluğuna sahip bir "Deniz ve Gösteri Meydanı" oluşturacak. Kentlilerin Bostanlı Gün Batımı Terası'nda olduğu gibi deniz ile doğrudan ilişki kurabilmeleri için tasarlanan projede, üst noktası taşıt yolundan 3.5 metre yüksekte olacak şekilde yapay bir yeşil tepe var. Alanda konser ve benzeri gösterilerin düzenlenebileceği uygulamalara da yer verilecek. Büyük doğal kayalar kullanılarak oluşturulacak tahkimat alanı ile yürüyüş yolu arasında kalan sahil şeridi çeşitli büyüklükteki çakıl taşlarıyla kaplanarak kullanıcı için doğal bir sahil deneyimi yaratılacak. Ahşap platformlar ve sazlık havuzlar, kent içinde doğal bir doku yaratılmasını sağlayacak. Ayrıca üzerinde kuru havuzun da bulunacağı "Gösteri Meydanı" ile açık hava sinema gösterim alanlarını birbirinden ayıran bir de üst örtü kurgulandı. 141 araç kapasiteli otoparkı da barındıran bu bölümdeki çalışmaların 2018 Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.Bostanlı sahili düzenleme çalışmalarının son bölümünde ise bölgenin cazibesini artıracak, her yaş grubundan kentliyi bir araya getirecek yenilikçi uygulamalar yer alacak. Kaykay, BMX, scooter ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların bu becerilerini güvenle geliştirebilecekleri 4.250 m² alana sahip bir kaykay parkı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, güncel yaklaşımlara ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan bu projeyi, kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucunda oluşturdu. Türkiye’deki en büyük kaykay parkı niteliğini de taşıyacak alan, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.Kıyı boyunca devam eden yürüyüş yolu düzenlenerek Balıkçı Barınağı ve inşa edilecek Opera Binası Meydanı'na bağlanacak. Bütün bu kıyı boyunca kauçuk koşu yolu yapılacak. Bisiklet yolu tamamen araç yoluna paralel olacak şekilde yenilenecek. Böylece bisiklet trafiği ile rekreasyon alanının çakışması engellenerek kıyı kullanımı daha güvenli hale getirilecek. Ayrıca çocuklar için kullanışlı olması için büyük bir ring şeklinde ikincil bir bisiklet yolu yapılacak. Yasemin Cafe etrafı tekrar düzenlenerek oturma alanı genişletilecek. 1. etapta düzenlenen otoparkla birlikte, Bostanlı’da toplam 141 araç kapasiteli otopark olacak. Çocukların eğlenip serinleyeceği yeşil bir fıskiyeli meydan yapılacak. Yeşil bir amfi ve seyir terası oluşturularak körfeze değişik açılardan seyir imkanı sağlanacak. Alanda konforu artırmak adına çelik-ahşap ve germe membran gölgelikler, ahşap yaya yolları yapılacak. Alan genelinde, yeni prekast oturma birimleri ve kent donatıları, bisiklet ve “Bisim” parkları, modern heykeller, odak alanlarında wi-fi erişimi olacak. Kullanımına başlanan mobil büfe ve otomatik şehir tuvaletleri alana yayılacak. Kıyı boyunca taş tahkimat yenilenecek. Bütün yeşil alanlar düzenlenecek ve ağaçlandırılacak. Gölgelikli ve ağaç altında ahşap platformların ve şezlongların olduğu, sakin dinlenme alanları ile yağmur suyunun toplanıp değerlendirileceği sulak bitkilendirme alanları oluşturacak. Projenin son etabı 2018 Aralık ayı içerisinde tamamlanacak.