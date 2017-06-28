Botanik Cafe: Plantsta

Ege'nin ilk 'botanik cafe'si Güzelbahçe'de hizmete girdi

2016'nın sonlarına doğru çalıştıkları işlerinden istifa ederek bir hayalin peşinden giden Tuğçe ve Cüneyt Küçükören çiftinin açtığı Plantsta Botanik Cafe, misafirlerine farklı bir atmosferde güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Kahve ve bitki alemini birbirine karıştırıp İzmir Güzelbahçe'deki bu farklı konseptteki mekanı açan çift, yurt dışından getirdikleri bitki türleri ile tasarım saksılarda farklı aranjmanlar ve teraryumlar hazırlayarak ilginç bir cafe ortaya çıkarmışlar. Bunun yanında kendi yaptıkları tatlılar, kekler, kurabiyeler ve kahvelerle pazartesileri hariç her gün misafirlerini ağırlayan Plantsta Cafe, hem kurumsal hem bireysel yüzlerce bitki tasarım, teraryum yapımı atölyeleri de düzenliyor.



Otistik çocuklara atölye

Son 1 aydır ise sosyal sorumluluk proje çalışmalarına başlayan Plantsta ekibi ilk gurup olarak Suriyeli çocuklarla, ikinci projede otizmli gençler ile teraryum atölyesi çalışması yaptı. Eğitmen Tuğçe Küçükören, ne iç savaşın ne de otizmin bu gençlerin hayal gücü ve yaratıcılıklarına engel olmadığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 'Bu olumlu sonuçlar, bundan sonra da böyle çalışmalara farklı gruplarla yapmaya devam etme azmi verdi bize' dedi. n Burcu Şahin