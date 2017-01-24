Bozdağ'a ambulans 2.5 saat sonra geldi. Aile tepki gösterdi

İzmir'in Ödemiş İlçesi sınırlarında kalan Bozdağ'daki kayak tesislerinde hafta sonu düşme sonucu yaralanan 13 yaşındaki Berk Çambel'in ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, kar üstünde 2.5 saat ambulans beklediklerini belirterek tepki gösterdi

Ödemiş'in kış turizmi merkezi olan Bozdağ'da, hafta sonu yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Ancak yaşanan bazı olumsuzluklar da üzüntü yarattı. Manisa'daki Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu öğrencisi Berk Çambel, kayak yaparken düşerek yaralandı. Ailesinin iddiasına göre 2.5 saat kar üstünde ambulans bekleyen Berk Çambel, toplam 3.5 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.



O GÜNÜ ANLATTI



Konunun takipçisi olup yargıya taşıyacaklarını belirten, bir enerji firmasının Ege bölge temsilcisi olan çocuğun ağabeyi İhsan Çambel, o anları şöyle anlattı:



"Kayak yaparken sırtının üzerine sert bir şekilde düştü. Düşerken sol el parmaklarında ve sağ bacağında kırık oluştu. Bozdağ Kayak Merkezi hafta sonları 10 bin kişinin uğradığı iç ve dış turizme açık bir yerdir. Acil müdahale ekiplerinin olmaması nedeniyle kardeşimi kar zeminde kıpırdatmamaya çalıştık. Tesiste boyunluk bile yoktu. Çevredeki halkın da yardımıyla, kıyafetlerle boynunu sabitledik. Sedye olmadığı için karda yattı. Tesiste yetkili ve muhatap bulamadık. 13 yaşındaki çocuk kar üstünde yaklaşık 2.5 saat yerde kaldı. 112'yi aramamıza rağmen, yol kapalı olduğu için ulaşılamadığı ve yapacak bir şey olmadığı söylendi. 112 kayıtlarında aramalarımız mevcut. Berk kanlar içerisinde yerde yatarak beklerken, Danıştay'da görevli bir ağabeyimiz Kızılay helikopterini tesise çağırdı. Bu arada 112 ambulansı da ancak ulaştı. Helikopter inecek yer bulamayınca geri döndü. Kara ambulansı 2.5 saat sonra kardeşimi alıp, kazanın üzerinden toplam 3.5 saat geçtikten sonra donanımlı bir hastaneye ulaşabildik."



'YA TERÖR SALDIRISI OLSAYDI' SERZENİŞİ



Öte yandan çocuğun ağabeyi İhsan Çambel'in kar üstünde yatan kardeşinin başında beklediği ve tepkisini dile getirdiği o anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhsan Çambel'in, "Biri burada terör saldırısı yaptı, insanlar kaçamadı. Ne olacak o zaman? Ambulans gelemeyecek mi?" sözleri dikkati çekti.