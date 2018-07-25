Bozulan otobüsler, İzmirlileri bunaltıyor

İzmir'de artan sıcaklarla birlikte belediye otobüslerindeki arızalar da arttı. Sıcak havalarda, arızalanan otobüsler İzmirlileri bunaltıyor. Makine Mühendisleri Odası'ndan Melih Yalçın, arızalara çok kısa sürede müdahale edebilecek ekipler ve yedek parça donanımının önemli olduğunu belirterek, 'ESHOT'un da bu yükü kaldıracak bir sistemi kurmuş olduğunu düşünüyoruz. Ancak kurum son 5 yıldır meslek odaları ile irtibatı kesti' dedi

Burcu Özkan- İzmir'de 38-40 dereceyi bulan sıcaklarda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, otobüs arızalarından şikayetçi. Arızalara zamanında müdahale edilememesi ve otobüslerin bir anda yolda durup yolcularını indirerek başka otobüse aktarması, 'Otobüslere yeterli bakım yapılmıyor mu?' sorusunu akla getiriyor.

İzmir toplu taşımada pek çok kente göre önde olsa da hali hazırda arızaların önüne geçilemiyor. Özellikle belediye otobüslerini kullanan kentliler, klimaların sürekli arızalandığından ve çoğu zaman çalışmadığından yakınıyor.

Arızaların nedenini ve ESHOT'un bu konuda alması gereken önlemleri Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkan Vekili Melih Yalçın şu sözlerle ifade etti: ESHOT, son 5 yıldır meslek odalarıyla irtibatı kesti. Dolayısıyla otobüslerin son durumu hakkında bilgilenemiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ESHOT'un arıza ekibi yeterli fakat şikayet oluyorsa bunun üzerine düşülmelidir. Belediyenin, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde halkın memnuniyetini ölçecek kişileri görevlendirip yolcu olarak gözlemlerine dayalı bir geri bildirim alması, arızaları gidermek için önemli bir adım olacaktır.

"Toplu ulaşım kamu hizmeti olduğu için kolay ulaşılabilir, hızlı ve konforlu olmak zorundadır" diyen Melih Yalçın, "Biz konuya bu temelden bakıyoruz. İzmir'de otobüs, ulaşımın önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Otobüsün en yoğun çalıştığı çevre ilçeler ve kentin raylı sisteminin ulaşmadığı kenar semtleridir. Bu bölgeler de daha çok emekçi kesimlerin evlerinin yoğun olduğu bölgelerdir. Yol mesafesi, eğim, yolların genişliği ve yolcu kapasitesi açısından bakarsak otobüslerin oldukça yoğun bir tempoda çalıştıklarını görebiliriz. Böyle bir filo, İzmir'in sıcak iklimi de göz önüne alındığında hem mekanik hem de klima açısından çok kısa sürede müdahale edebilecek ekipler ve yedek parça donanımı gerektirir. ESHOT'un da bu yükü kaldıracak bir sistemi kurmuş olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ESHOT, irtibatı kesti

ESHOT'un uzun zamandır Mühendisler Odası ile irtibat kurmadığını söyleyen Yalçın, "Belediye hizmetleri konusunda uzun zamandır meslek odalarıyla irtibatı kesti. ESHOT ile de son 5 yıldır neredeyse hiçbir temasımız olmadı. Bunun hem Belediye hem de ESHOT yönetiminin bir tercihi olduğunu düşünüyoruz. Nedenini bilemiyoruz. Kendilerine sormak gerekir. Beş yıl kadar önce yakıt masraflarını düşürebilecek ve otobüslerin verimini artıracak bir projeyi birlikte yapmayı önerdik ama kabul ettiremedik" dedi.

ESHOT hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını dile getiren Yalçın, "ESHOT içerisinde oluşturulan arıza giderme ekiplerinin ve yedek parça temin etme sisteminin yeterli olduğunu düşünüyoruz ama bu konuda detaylı bilgiye sahip değiliz. Münferit arızaların zamanında ya da çok aksamadan giderilmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu yoğun tempoda çok büyük aksamalar olur. Otobüsler çeşitli zamanlarda parça parça satın alınması nedeniyle, çeşitli yaşlarda ve çeşitli markalardan oluşan bir filo oluyor elinizde, bu filo için genel bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak otobüs filosu ne kadar yenilenebilirse onarım masraflarını düşürmek ve çalışma verimini artırmak mümkündür" diye konuştu.

Otobüslerde gözlemci olsun

Yaz aylarında arızaların artabileceğini vurgulayan Yalçın, "Arızalar, yüksek sıcaklık nedeniyle daha çok artar. Bunlar motorun aşırı ısınması (su kaynatması-hararet yapması) ve diğer klima arızalarıdır. Biz meslek odası olarak kamu yatırımı ve hizmeti olan ulaşımın her noktasındaki sorunun kentteki meslek odalarıyla paylaşılması ve ortak akılla çözülmesinden yanayız. Ayrıca ulaşımın her çeşidi için önerimiz belediyenin özellikle en yoğun saatlerde halkın memnuniyetini ölçecek kişileri görevlendirip yolcu olarak gözlemlerine dayalı bir geri bildirim almasıdır. Böylelikle alınan verilerin hizmet kalitesinin artırılması için önemli açılımlar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bize gelen şikayetler üzerine haber için aradığımız ESHOT yetkililerinden konuyla ilgili bilgi alamadık.