Brunson bu sözlerle Türkiye'den ayrıldı

ABD’li papaz Brunson, 20 yıldır yaşadığı Türkiye’ye eşi Norine Brunson ile “Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim” diyerek veda etti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, ABD'ye gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi. Almanya üzerinden ABD'ye gidecek olan Brunson, özel uçağına binmeden önce Türkiye'ye mesaj verdi. Brunson, Türkiye'den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye'yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedi. Eşi Norine Brunson ise “Türkiye'yi seviyoruz tüm bunlara rağmen” ifadelerini kullandı. Çift, Türkiye'den ayrılmadan verdiği mesaj sonrası özel uçağa binerek Türkiye'den ayrıldı.