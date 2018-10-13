Brunson bu sözlerle Türkiye'den ayrıldı

ABD’li papaz Brunson, 20 yıldır yaşadığı Türkiye’ye eşi Norine Brunson ile “Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim” diyerek veda etti

Brunson bu sözlerle Türkiye'den ayrıldı
13 Ekim 2018 Cumartesi 09:08

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, ABD'ye gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi. Almanya üzerinden ABD'ye gidecek olan Brunson, özel uçağına binmeden önce Türkiye'ye mesaj verdi. Brunson, Türkiye'den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye'yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedi.

Eşi Norine Brunson ise “Türkiye'yi seviyoruz tüm bunlara rağmen” ifadelerini kullandı. Çift, Türkiye'den ayrılmadan verdiği mesaj sonrası özel uçağa binerek Türkiye'den ayrıldı.

Etiketler; #abd #brunson #brunson serbest
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Hayal kırıklığına uğrayan AK Partililerle ittifak yapacağız
Sonraki Haber
Kadın teröristten kan donduran ifade
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.