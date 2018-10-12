Brunson için verilen karar belli oldu

593 günlük hapsin ardından iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson için karar verildi. Brunson 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edilmesi bekleniyor

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Rahip Burunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson duruşma salonuna doğru hareket etti.



PASTÖR DEVLİN: DÜNYA SERBEST KALMASINI BEKLİYOR

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un davasını takip etmek için duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne gelen New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin, Brunson’un serbest kalmasını beklediklerini söyledi.

Bütün dünyanın bu beklenti içinde olduğunu öne süren Devlin, "Umuyorum ki mahkeme Brunson’u serbest bırakacaktır. Bizler de buradayız, sizler de takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes serbest kalmasını bekliyor. Dün ABD basınında serbest kalacağına yönelik haberlere yer verildi. Umarım Brunson serbest kalır. Bugün serbest kalmasını umut ediyoruz. Bu benim İzmir'e dördüncü gelişim. Brunson Türkiyeyi ve Türk insanını seven bir adam. 23 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Burada görevi var. Hiçbir politik bağlantısı yok. Serbest kalması için dua ediyoruz. Benim onunla kişisel herhangi bir temasım olmadı. Ben New York eyaletine bağlı bir pastörüm" dedi.

Duruşmayı izlemek için kendiliğinden geldiğini, herhangi bir resmi görevi olmadığını söyleyen Devlin, daha sonra duruşmayı izlemek için kampüse girdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ



9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

EŞLER, ELLERİNİ KALPLERİNİN ÜZERİNE KOYDU

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un, yargılandığı davanın dördürcü duruşması bugün görülüyor. Dava başlamadan önce ise duruşma salonunda Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Brunson, ellerini kalplerinin üzerine koyarak, uzun süre birbirlerine baktı.

TANIKLAR DİNLENİYOR

Duruşmada ilk olarak ifade veren engelli paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson’un rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, "Andrew Craig Brunson’u tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum" dedi.

Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu’dan gelen yaralı PKK’lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, "Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum" dedi.

Tanık Ün’den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, "Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK’nın savaşçılarıyla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS ile ifade veren L.K., soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını, Andrew Craig Brunson’un kilisede darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri sakladığı yönünde bir ifadesinin olmadığını söyledi. L.K. bu konuyla ilgili olarak, "Benim kilise ve yakınında FETÖ’cülerin saklandığı yönünde bir ifadem olmadı. 'Tuncay' diye bahsettiğim kişinin oraya yakın oturduğunu ve belki bir bilgisinin olabileceği düşüncesiyle ifadesine başvurulabilir dedim. Tuncay’la da yüz yüze konuşmadım" dedi.

L.K.’nin soruşturma aşamasındaki ifadesinde bahsettiği 'Tuncay isimli kişi olduğu anlaşılan Y.D. de L.K. ile aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini belirtti.

Tanık L.K.'nin bir dönem ev arkadaşı olduğu V.S., Andrew Craig Brunson’un rahipliğini yaptığı Dirilişi Kilisesi’nde görülen 'Agit' kod isimli Siraç Akay hakkında 'Bombacı' diye bahsedildiğini belirtti. Agit hakkında evde sohbet esnasında konuştuklarını söyleyen V.S., "2011 yılında İstanbul’dan İzmir’e geldim. Çok yüklü borcum vardı. Alsancak’ta yürürken içimden geçerek kiliseye girdim. Daha sonra L.K.'nin ısrarıyla tekrar tekrar gittim. Agit denen kişiyi tanımıyorum ama evdeki sohbet esnasında L.K. kendisinden 'Bombacı, terörist, Suriye ve Güneydoğu’da PKK kamplarında bomba eğitim almış. Onunla çok konuşma bizim yapımıza uygun bir değil' demişti. Bana bunu L.K. söylemişti" dedi.

V.S.’nın ifadesinden sonra söz alan L.K., "Şu an çok şaşırmış durumdayım. Kendisiyle ev arkadaşıydık bir dönem. Agit’le ilgili şeyleri bana kendisi anlattı. Ev toplantısı sırasında anlattı. Ancak şu anki ifadesi beni çok şaşırttı. Agit’in bomba eğitimi almış biri olduğunu bana V.S. anlattı" dedi.

Duruşmada yine tanık olarak dinlenen Manisa Hıristiyan Kilisesi rahibi S.C. gizli tanık Serhat hakkında konuştu. Gizli tanık Serhat’ın yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen ve doğru söylemediğini öne süren S.C., "2014 yılında Manisa’da derneğimizin ofisini açtık. Bizim derneğimiz Diriliş Kilisesi’nden bağımsızdır. Serhat kod adlı kişi bize gelirdi. Bir süre sonra sorun çıkardığı için gelmesini yasakladık. En son Ocak 2017’de gelmişti. Yasaklamamıza rağmen Mayıs 2017’de tekrar geldi. Polis zoruyla kendisini dışarıya çıkarttık. O zaman bize ‘Ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz' dedi. suçlamaları bu nedenledir" dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Savcı mütaalasını verdi

ABD'li Pastör Brunson için adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. Savcı, mütalaasında 10 yıla kadar hapis istedi.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddialarıyla İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li pastör Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında 10 yıla kadar talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugünkü dördüncü duruşmada serbest bırakıldı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıktı. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

Rahip Brunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.45'te başladı.

Brunson'ın avukatının belirlediği tanıkların dinrlenmesinin ardından, davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı. Devam edilen davanın duruşmasında, savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

2,5 aydır ev hapsinde bulunan Brunson, daha sonra verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Saat 16.30 sıralarında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre de dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Kararın açıklanmasıyla duruşma salonundaki rahip Brunson, eşi ve diğer bazı kişilerin büyük sevinç yaşadıkları öğrenildi.