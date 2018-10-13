Brunson'un evinin önü sessizliğe büründü

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakılan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu Işılay Saygın Sokak'taki hareketlilik sona erdi. Güvenlik önlemi için uzun süredir bekleyen polis ekiplerinin de ayrıldığı sokak sessizliğe büründü

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilen Rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan dördüncü duruşmasında, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 19,5 ay cezaevinde, 2,5 ayı aşkın bir süre de ev hapsinde kalan Brunson, kararla birlikte serbest kaldı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, dün akşam Adnan Menderes Havalimanı'ndan, eşi Norine Brunson ile birlikte bindiği özel uçakla, ülkesine dönmek üzere İzmir'den ayrıldı.

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın gece kentten ayrılmasının ardından, evinin bulunduğu Alsancak semti Işılay Saygın Sokak, sessizliğe gömüldü. Yaklaşık 2,5 aydır üst düzey ABD'li yetkililer, gazeteciler ve Rahip Brunson'ın arkadaşlarının ziyaretleri nedeniye hareketli anlar yaşanan, polisin 24 saat boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldığı sokakta, bugün sakinlik hakimdi. Sokakta ve Rahip Brunson'ın evinin önünde sürekli bekleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de buradan ayrıldı, özel harekât polisleriyle sivil ve motorize timlerin devriye görevleri de sona erdi.

Sokaktaki bir kafede çalışan Berkay Sargı (19), uzun süredir burada görev yapan polislerle mahallelinin arkadaş olduğunu, onların gitmelerine üzüldüklerini ancak Brunson gittiği için de sevinçli olduklarını belirtti. Sargı, belki işlerindeki yoğunluğun azalacağını ama sokakta eski sakin yaşantıya geri dönüleceğini söyledi.