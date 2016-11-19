Bu botla Yunanistan'a kaçmayı düşünüyorlardı!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nden lastik botla umut yolculuğuna çıkan, çoğunluğu Suriyeli 27 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

Devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 06.00'da, Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek üzere yasa dışı yollarla Çeşme kıyılarından denize açılan 4'ü İran, 23'ü Suriyeli 27 mültecinin içinde bulunduğu lastik botu fark etti. Alev Adası yakınlarında tespit edilen bota müdahale eden ekipler, mültecileri yakaladı. Lastik botu yedeğine bağlayan sahil güvenlik ekipleri, mültecileri Çeşme İskelesi'ne getirdi. Mültecilerin can yeleklerine, imha edilmek üzere el konuldu. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri mültecilere battaniye, yiyecek ve içecek dağıttı. Mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.