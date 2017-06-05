Bu cihazdan bir tek İzmir itfaiyesinde var

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye’deki hiç bir itfaiye teşkilatında bulunmayan cihaz sayesinde, dalgıçların dalamayacağı derin sulardaki olaylara kolaylıkla müdahale edebiliyor. Üzerindeki 360 derecelik kamerayla olay yeri görüntülerini canlı olarak aktaran cihaz, aranan cisim veya kazazedeyi üzerindeki kancalar sayesinde suyun üzerine çıkarabiliyor

Türkiye’nin en donanımlı ve modern itfaiye teşkilatlarından birine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, su altında meydana gelen kaza ve boğulmalara da hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla filosuna çok özellikli bir araç daha ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye’deki itfaiye teşkilatları arasında tek olan Row (su altı görüntüleme cihazı) sayesinde durgun ve akarsularda yaşanan kazalara hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde müdahale edebilecek.





Row sayesinde su altında ulaşılamayan vaka yok

İzmir İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma Ekibi Amiri Erman Karademir, Suda Arama Kurtarma Birimi olarak İnciraltı’nda konuşlandıklarını ve 13 kişilik ekiple, 3 vardiya halinde gece gündüz demeden kentlilere daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirtti.Karademir şunları söyledi:“İzmir İtfaiyesi’ni diğer itfaiye gruplarından ayıran pek çok özellik var; bunlardan biri de her grupta bir paramedik (sağlık personeli) bulunması.. Böylece ambulans olay yerine gelinceye kadar kazazedeye doğru müdahale edebiliyoruz. Envanterimize katılan Row (su altı görüntüleme cihazı), 1000 metre derinliğe kadar inebiliyor, üzerinde 6 adet far var. Aynı zamanda 5 tane vektörel pervane ile 360 derece dönebiliyor. En önemli özelliği ise aranan cisim veya kazazedeyi kancaları yardımıyla bulunduğu su dibinden suyun üzerine çıkarabiliyor. Böylece hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de insan eliyle çıkarılamayacak vakalara müdahale edebilme şansına sahip oluyoruz. Aradığımız cismi kolayca bulabiliyoruz. Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan Row’un tüm kontrolleri araç için tasarlanmış bilgisayar yazılımı ile gerçekleştiriliyor. Yazılım, bilgisayara bağlı bir yönetme kolu aracılığı ile aracın ve kameranın hareketini sağlıyor ve aynı zamanda kamera görüntülerini kullanıcıya gönderilebiliyor.”