Bu fotoğraflar tepki topladı. Efes'te sünnet mi yapıldı?

İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'ne sünnet düğünü yapıldığı ve yemek masalarının bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada yer alması, tarihe saygısızlık olarak tepkilerine neden oldu. İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge ise, düğün ve sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların, müze müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetlerini yapabildiğini, bunun da turizm hizmetlerinden biri olduğunu söyledi

Selçuk'taki tarihi Efes Antik Kenti'nde çekildiği açıklanan yemek organizasyonuna ait fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Tarihi bir alanda bu tür organizasyonlara nasıl izin verildiği notuyla paylaşılan ve sünnet düğününde çekildiği ileri sürülen fotoğraflar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından da kendi sayfalarında yayımlandı. Tarihi alanlardaki bu tür faaliyetlere karşı gösterilen tepkilerle tartışma büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlar hakkında yorumlarda bulundu.



"BELLİ KURALLARA GÖRE İZİN VERİLİYOR"

Konuyla ilgili olarak İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge, DHA muhabirine telefonda açıklama yaptı. Fotoğrafın doğru olduğunu söyleyen Kağan Erge, bu tür tarihi alanlarda kesinlikle düğün, nişan ya da sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini vurguladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde de bu tür tarihi alanlarda faaliyetler için hem kuralların ve başvuru koşullarının bulunduğunu, hem de fiyatlandırmanın olduğunu anlatan Erge, şunları söyledi:"Her önüne gelen buralarda organizasyon yapamıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sınırlı sayıda olmak şartıyla, yemek ya da kokteyl tarzı faaliyet yapabiliyorlar. Ancak bu da Efes Müze Müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetler için geçerli. İzinden sonra bir protokol yapılıyor ve müze görevlilerinin gözetiminde organizasyon gerçekleştiriliyor."Kağan Erge, bu uygulamanın sadece Efes için değil, farklı organizasyonlar ile başka alanlar için de bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde geçerli olduğunu söyledi.