Bu görüntüler tarihi çarşıya yakışmıyor

İZMİR'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezenlerin yere attıkları çöp ve pet su şişeleri esnafı ve duyarlı insanları rahatsız ediyor

Her gün binlerce kişinin yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlerin de alışveriş yapmak için uğradığı tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, yere atılan pet şişeler ve diğer çöpler çirkin görüntüler oluşturuyor. Bu durum tarihi çarşının imajına da zarar veriyor. Belediyenin temizlik konusunda getirdiği kurallara ve uygulamalara rağmen bu kirliğin yaşanması İzmirli'leri üzüyor. Bu tablodan son derece rahatsız olan çarşı esnafı, çöpleri kendileri toplayıp belirlenen saatlerde temizlik görevlilerine teslim ettiklerini belirterek şöyle dedi:"Ancak bu çabaya rağmen, her gün binlerce insanın gezdiği çarşıda yine yere atılan çöplerle karşı karşıya kalınıyor. Özellikle sıcak havalarda en çok su tüketiliyor ve pet şişeleri de yerlere atılıyor. Gün boyu bu kirlilik devam ediyor. Bu çarşı hepimizin ve bu konuda daha duyarlı olunmasını bekliyoruz."