Bu görüntüleri paylaşıp intihar etmişti! Aile de eşi de şikayeçi oldu

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, eşi ve eşinin yakınlarından şiddet gördüğünü belirten ve vücudundaki morlukların fotoğraflarını Facebook'ta paylaşan 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan Görgülü, 9 ay önce intihar etti. Acılı ailesi, savcılığın takipsizlik kararı verdiği eşi Harun Görgülü hakkında ölüme sebebiyet vermekten tekrar şikayetçi oldu. Harun Görgülü de, olayda çocuğuyla asıl kendisinin mağdur olduğunu söyleyip, eşini döven dayısı ve kuzeninden davacı oldu

İzmir'in Bornova İlçesi Altındağ Semtinde oturan ve eşi Harun Görgülü ile yakınlarından şiddet gördüğünü öne süren Fatma Sarıaslan Görgülü, bunalıma girdi. Fatma Sarıaslan Görgülü, yaşadıklarına ve eşinin boşanma kararı almasına daha fazla dayanamayıp, geçen 7 Nisan gecesi ilaç içerek intihar etti. Genç kadının, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı da ortaya çıktı.



ARTIK HAYATIMDA YERİ YOK



Sarıaslan'ın fotoğraflarında vücudunun pek çok yerinde morluklar bulunduğu görüldü. Fatma Sarıaslan, Facebook'taki mesajında ise "Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama H.'nin dayısı ve kızı beni döverken Harun kollarımı tutup güya beni savunurken, darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi. 'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle Harun denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum... Yorum size kalmış" yazdı.



KAVGA ÇIKACAĞINI BİLE BİLE YAKINLARIMIN EVİNE GİTTİ



Fatma Sarıaslan Görgülü'nün intiharının ardından ailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı. Suçlanan Harun Görgülü ise olaydan bir gün sonra gözyaşıyla yaptığı açıklamada, eşiyle üç yıl önce mutluluk içinde evlendiklerini, çeşitli nedenlerle üç kez ev değiştirdiklerini anlattı. Harun Görgülü, eşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "O çiçektir, annedir. Eşim çok sinirli bir yapıya sahipti. Eğer ona bir kez bile elimi kaldırdıysam ellerim kopsun. Eşim kavga çıkacağını bile bile yakınlarımın evine gitti. Orada kuzenimin çektiği saçları koptu. Vücudu hassastı, kavgayı ayırmak istediğimiz sırada kollarını sıkınca da morluklar oldu" dedi.







TAKİPSİZLİK KARARI, YENİDEN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI



Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ölümünden sonra hakkında suç duyurusunda bulunulan Harun Görgülü hakkında savcılık, takipsizlik kararı verdi.



Bu arada Fatma Sarıaslan Görgülü'yü intihara sürüklediği belirtilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen tartaklanmayla ilgili İsmail Hakkı İnce ile kızı Fatma İnce, Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmaya başladı.



Bu dava henüz sonuçlanmazken, Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ailesi, hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen eşi Harun Görgülü hakkında ölüme sebebiyet vermekten Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme üzerine, eşinin intiharıyla asıl kendisinin mağdur olduğunu, çocuklarıyla ortada kaldığını söyleyen Harun Görgülü de, dayısı İsmail Hakkı İnce ve kuzeni Fatma İnce hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu duruma tepki gösteren Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ailesi, hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.