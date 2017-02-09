Bu karar düzeltilir, tek ilişkim müzikle

Olağanüstü Hal kapsamında 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefliği görevinden ihraç edilen İbrahim Yazıcı, suçlamalara çok şaşırdığı, bir yanlışlık yapıldığına ve düzeltileceğine inandığını söyledi. KHK'de tarifi yapılan bir örgütle ilişkisi olmadığını, tek ilişkisinin müzik olduğunu belirten Yazıcı, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Araştırmaları yapanların herkesi yeteri kadar, tek tek araştırmaya vakitleri olduğuna inanmıyorum. Gözden kaçmış, yanlışlıkla alınmış bir karar olduğuna ve düzeltileceğine inanıyorum" dedi

KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılan 4 bin 464 kişi arasında yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki kadrosundan ihraç edilen İzmir Devlet ve Opera Balesi Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, ihracının bir hata olduğuna inandığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sanat danışmanlığını sürdüren Yazıcı, KHK'le kadrosundan çıkartılmasını ilk duyduğunda üzülmediğini, çünkü kabahati olmadığına inandığı için müsterih olduğunu söyledi. Yazıcı "Çevremdeki insanlar çok üzüldü. Ben onları teskin etmeye çalıştım" dedi.



KHK'da tarifi yapıldığı gibi bir örgütlü yana yana olamayacağını, ilişkisinin bulunmayacağını herkesin bildiğini belirten Yazıcı "Benim tek ilişkim müzik. Ben insanları, nefes alan tüm canlıları seven bir insanım. Kedisi ölünce aylarca psikolojisi bozulan bir yapıya sahibim. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz" dedi. KHK'de ihraç edilenlerin çok araştırmadığını, 5 bine yakın uzun listeden tanıdığı bir kaç kişi olduğuna dile getiren Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendim ve tanıdığım insanlar için konuşabilirim. Ben hayatımı sanata vakfetmiş bir insanım. Sanat aracılığıyla herkese eşit şekilde ulaşmaya çalıştım. Sanata bütün enerjimi vakfettim. Ülkem için canı gönülden çalışan bir insanım. Bu tarz suçlamalarla karşılaşmak çok şaşırtıcı. Bu nedenle muhakkak bu bu yanlışın düzeltileceğine inanıyorum. Herkes hata yapabilir. Bu nedenle öfkeli, üzgün değilim. Muhakkak ki zor zamanlardan geçiyoruz Bu araştırmaları yapan insanların da herkesi yeteri kadar tek tek araştırmaya vakitleri olduğuna inanıyorum. Büyük ihtimal gözden kaçmış, yanlışlıkla alınmış bir karar olduğuna inanıyorum. Bu nedenle kararın düzeltilmesini bekliyorum."



"HUKUKÇULARDAN YARDIM ALACAĞIM"



Kararın düzeltilmesi için hukuki girişimi olacağını ancak OHAL döneminde normal hukuk prosedürünün takip edilemediğini belirten Yazıcı, hangi prosedürü izleyeceği konusunda hukukçu arkadaşlarından yardım alacağını söyledi. KHK'nın duyulmasından sonra telefonlarının susmadığını, sosyal medyadan mesajlar aldığını dile getiren Yazıcı, müzisyen ve şefliğinin yanısıra da sevilmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kadrosunun Devlet Opera ve Balesi'nde olduğu için artık devlet operası temsillerine çıkamayacağını, devlet orkestralarındaki prosedürü ise bilmediğini belirten Yazıcı, "Benim gibi sanatçıları insanlar devlet orkestralarında cüzi bir bilet parasına izleyebiliyordu. Şimdi ise özel konserlerde tüm halkın ulaşamayacağı, kısıtlı konserler verebileceğiz. Ama bu durumun yakında düzeltileceğine inanıyorum" dedi.

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