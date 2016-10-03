ELLERİNİ YIKAMIŞ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emekli Süleyman Ö. ile eşi Behiye Ö., ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Behiye Ö., iddiaya göre eline geçirdiği taşla kocasının başına vurarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Ö.'yü ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerinden bir süre uzaklaşan Behiye Ö., bölgeye sevk edilen polisler tarafından yakındaki parkta otururken yakalandı. Ellerini yıkadığı belirlenen Behiye Ö.'nün ilk ifadesinde eşiyle ailevi nedenlerden dolayı sık sık tartıştıklarını ve şiddet gördüğünü ileri sürüp, "Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği öğrenildi. Behiye Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.