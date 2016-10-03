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    • Bu kez şiddet kadından geldi. Eşini, başına taşla vurarak öldürdü

    İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, 62 yaşındaki Behiye Ö., iddiaya göre sokakta tartıştığı 43 yıllık eşi 71 yaşındaki Süleyman Ö.'yü başına taşla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Süleyman Ö. hayatını kaybederken, yakınlarındaki bir parkta polis tarafından yakalanan Behiye Ö., gözaltına alındı. İlk ifadesinde şiddet gördüğünü belirten Behiye Ö.'nün, "Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği öğrenildi

    03 Ekim 2016 Pazartesi 08:59
    Bu kez şiddet kadından geldi. Eşini, başına taşla vurarak öldürdü
    Olay, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emekli Süleyman Ö. ile eşi Behiye Ö., ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Behiye Ö., iddiaya göre eline geçirdiği taşla kocasının başına vurarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Ö.'yü ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    ELLERİNİ YIKAMIŞ

    Olay yerinden bir süre uzaklaşan Behiye Ö., bölgeye sevk edilen polisler tarafından yakındaki parkta otururken yakalandı. Ellerini yıkadığı belirlenen Behiye Ö.'nün ilk ifadesinde eşiyle ailevi nedenlerden dolayı sık sık tartıştıklarını ve şiddet gördüğünü ileri sürüp, "Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği öğrenildi. Behiye Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Bayraklı, Kocasını öldürdü

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