Bu köprü ile Bayraklı trafiği rahatlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı trafiğinin rahatlatılması için yaptığı çalışmalara önemli bir yatırımı daha ekledi. Onur Mahallesi’ni çevre yoluna bağlayacak yol ve köprü yapımının yüzde 90’ı tamamlandı. Bu bölgede çevre yoluna kestirme bağlantı sağlayacak kavşak, 2 km'lik mesafeyi 200 metreye indirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı trafiği için önemli güzergahlardan biri olan Onur Mahallesi’ni çevre yoluna, aynı zamanda Onur ve Körfez mahallelerini Doğançay ile Yamanlar mahallelerine bağlayarak ulaşım süresini ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltıyor.Yeni bağlantı sayesinde Onur Mahallesi’nden çevre yoluna ulaşmak isteyen vatandaşlar, halen 2 km'yi bulan yolu sadece 200 metrede aşabilecek. Toplam 190 metre uzunluğundaki ayaklı köprüde yol 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritte verilecek. Ayrıca Onur Mahallesi’yle çevre yolu bağlantısını kuracak projede de yaklaşık 750 metrelik hatta, 70 metrelik istinat duvarı yapıldı ve halen 1 şerit gidiş-1 şerit geliş olan yol genişletilerek 2 şerit geliş-2 şerit gidiş olacak şekilde yeniden düzenlendi. Çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı.Ayrıca 750 metrelik yeni yolda çift taraflı olarak yaya yolları oluşturularak bölge sakinlerinin emniyetli ulaşım yapmalarının sağlanacağı ve 2 adet kavşak oluşturularak araç trafiğinin rahatlatılacağı bildirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projesini hazırladığı ancak kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını beklediği kavşak ve yol düzenlemesi, çevre yolunu kullanacak vatandaşlara ve bölgeye büyük kolaylık sağlayacak. Proje kapsamındaki köprü ve bağlantı yolu yaklaşık 3,5 milyon TL’ye mal olacak.