Bu mahalle uyuşturucuya savaş açtı!

Bonzai komasına giren gençlerin görüntüsü yürekleri sızlatırken, İzmir’in Karabağlar İlçesi’nin Cennetçeşme Mahallesi’nde yaşayan gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı. Gençlerin birçoğu uyuşturucuyu bırakıp yeni bir hayata 'merhaba' derken, mahallenin girişine 'Bu mahallede Jamaika bonzai içilmez ve satılmaz' pankartı asıldı

Gençler arasında giderek yaygınlaşan ve büyük bir tehlikeye dönüşen bonzai ve onu kullananların içler acısı hali sorunun büyüklüğünü gözler önüne sererken, Karabağlar’da Cennetçeşme Mahallesi’nde yaşayan gençler uyuşturucuya karşı savaş açtı. Hayatları ve gençliklerini ellerinden alan uyuşturucuyla savaşan gençler, mahallenin girişine 'Bu mahallede Jamaika bonzai içilmez ve satılmaz' yazılı pankart astı.



'BU PANKART İÇİMİZDEKİ ACIDIR'



Mahalleye pankartı asan ve gençlerle konuşarak onların uyuşturucuyu bırarkmalarını sağlayan mahalle sakinlerinden büfe işletmecisi 32 yaşındaki Volkan Aras şöyle dedi:



“Biz mahallemizde uyuşturucu kullanmayan, insanlara saygılı bir gençliğin yetişmesini istiyoruz. Güzel işlerle uğraşsınlar. Bugüne kadar hep arkadaş kurbanı oldular. Biz iyi niyetli konuşarak uyuşturucunun zararlarını anlatıyoruz. Mahalle olarak onları bu illetten kaba kuvvetle değil, konuşarak ikna ederek kurtarmaya çalışıyoruz. Bu pankart bizim içimizdeki acıdır. Keşke olmasa böyle şeyler ama biz mücadelemiz dikkat çeksin istedik. Mahallemizde güzel şeylerin de olacağını göstermek istedik."



'YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK'



Mahallenin gençlerinden, 4 yıl boyunca uyuşturucu madde kullandığını belirten 19 yaşındaki S.C. şunları anlattı::



“Bu mahallede ben de dahil birçok genç uyuşturucu kullanıyordu. Volkan Ağabeyimiz bize bunun zararlarını anlattı. Biz de onun sayesinde bıraktık. Yanlış yolda olduğumuzu gördük. Arkadaşlarımızı kaybettik. Paramızı maddeye veriyorduk. Kendimizden geçip başkalarına zarar veriyorduk. Çalışamıyorduk. Biz yaşamıyorduk resmen. Şimdi bıraktık, kurtulduk. Artık yeni bir hayatımız var."



21 yaşındaki U.B. de, iki yıl boyunca uyuşturucu kullandığını ve pişman olduğunu söyledi. Madde kullanımına arkadaş çevresinin neden olduğunu ifade eden U.B., “Kendime zarar veriyordum. Durakların camlarını kırıyordum. Yoldan geçen araçlara taş atıyordum. Bizimle konuşan ağabeyimiz sayesinde kurtulduk. Kurtulduğum için mutluyum" diye konuştu.