Bu muhtarda tüm evraklar bedava

Bornova Ergene Mahallesi Muhtarı Ahmet Durmazgüler, farklı bir muhtar olarak vatandaştan hiçbir ücret talep etmiyor. Durmazgüler, "Hiçbir emeğim, hizmetim yokken neyin parasını alayım" dedi

Şefika Bal- Bornova'ya bağlı Ergene Mahallesi Muhtarı Ahmet Durmazgüler, muhtarlıkta 5. dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Durmazgüler, "Vatandaşlar muhtarı genelde değiştirmek istemiyor. Ben vatandaş olarak muhtara baktığımda da huyunu suyunu öğrendikten sonra değiştirmek istemem. Yeni muhtarı tanımak zor geliyor. Kendi döneminde iyi devam ettikten, halka hizmet sunduktan sonra vatandaş muhtarı değiştirmek istemiyor. Nasip olursa önümüzdeki dönemlerde de görevimi yerine getirmek isterim" dedi.

'Yasal hakkım olduğu halde almıyorum'

Durmazgüler, "Evrakta 6.5 TL'lik ücreti almıyorum. Hiçbir hizmetim yok. Bilgisayardan TC kimlik numarası yazarak istenilen evrağı veriyorum. Yasal olarak 6.5 TL isteme hakkım var ancak hiçbir emek harcamadığım bu işten ben para almak istemiyorum. Alıp almamak konusu serbest, muhtar alıp o parayı kendi cebine koyabilir bu yasal. Ancak ben hiçbir şey yapmayarak para kazanmayı doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Camdaki yazılara baktığın zaman vatandaşı bilgilendirdiğimi de görürsün diyerek, E-devlet, Hükümet Konağı gibi kurumlara yönlendirme yer alan yazıları gösteren Ergene Mahallesi Muhtarı Ahmet Durmazgüler, "Evrakların muhtarlıktan başka nerelerden alınabileceğini söylüyorum, bilgilendirme yazıları asıyorum. Burada ben para alsam dahi oralarda parasız şekilde istedikleri evrakları alabilirler. Ben 1994 yılına kadar muhtar azasıydım, muhtarımız rahmetli olunca yerine ben geçtim. Ancak ben bu göreve başlarken daha bu şekilde yapacağımı söyledim. O günden beri de beş kuruş para almadım" sözlerini kaydetti.

'Seçim vaadi sandılar'

Başladığı ilk yıllarda vatandaştan para talep etmemesini diğer muhtarların seçim çalışması olarak değerlendirdiğini belirten Ahmet Durmazgüler, "Benim için çok zengin, o yüzden paraya ihtiyacı yok ya da seçim çalışması yapıyor, şimdilik para almıyor, sonra o da alacak" şeklinde yorumlar yaptılar. Ama zaman geçtikçe gördüler ki benim anlayışım, çalışma şeklim bu. Bunu fark ettikten sonra da hiç kimse bir şey diyemedi" dedi.

Durmazgüler, "Yıllar evvel Süleyman Demirel'e bir fax çekmiştim. Ona muhtarlıktan cebime hiçbir kuruş sokmadığımı, ancak vatandaşa daha iyi hizmet vermek için bir bilgisayara ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Cevap geldi, bana bilgisayarı göndereceklerdi. O sırada belediyeler muhtarlıklara bilgisayar dağıtma kararı alınca ben hemen yeniden bir fax çekerek artık ihtiyacım olmadığını, belediye tarafından bu isteğin karşılandığını söyledim. Devletin zarara girmesini hiçbir zaman istemedim, istemem. Vatandaşa hizmet için burada bulunuyorum, tek işim bu" diye konuştu.