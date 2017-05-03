Bu otomobillerin en genci 50 yaşında

İzmir'in Alsancak Semti'nde Şehitler Caddesi üzerindeki bir arsaya dizilen eski otomobiller, kimisi için hurda olsa da tutkunlarına servet değerinde. En genci 50 yaşında olan renkli otomobiller teknolojiye yenik düşse de, görenlere "Kimbilir kaç yaşamı içinde saklıyor" dedirtti.



Dönemlerinin en hızlısı, en fiyakalısı olan otomobiller, şimdi boş bir arasada yaşlı ve yorgun bedenleriyle sahiplerinin en güzel anlarını paylaştıkları eski bir dost olarak duruyor. Çeşitli markalardaki otomobiller farklı renkleri, dökülen boyaları, heybetli radyatörleri, uzun motor kaputları ile görenlere nostaljik duygular yaşatıyor. Belki dijital klimaları, radyoları, LED ekranları yok ama, taşıdıkları nostalji izleri, yaşanmışlıklar ve anılardan oluşan ruh, kaportalarında bir taç gibi duruyor.





