Bu pazarda aracı değil üretici kazanıyor

Bornova Belediyesi’nin yerel üretici pazarı, meyve ve sebzelerin tarla ile tezgah arasındaki yolculuğunda fiyatının yükselmesinin önüne geçiyor. Pazar tezgahındaki enflasyonun ateşini düşüren Yerel Üretici Pazarı’nda aracılar değil, üreticiler kazanıyor

Bornova Belediyesi, üreticilerle tüketicileri Yerel Üretici Pazarı’nda aracısız buluşturuyor. Büyük Çarşı’da Salı ve Cuma günleri, Evka-3 Pazaryeri’nde de Pazartesi günleri kurulan tezgahlarda en taze ve doğal ürünler, tarladaki fiyatlarıyla tüketiciye sunuluyor. Yaz döneminde ürünleri bol olması nedeniyle Büyük Çarşı’da haftada iki gün kurulan Pazar, kış döneminde Cuma günleri açık olacak. Bornova Belediyesi’nin hem çiftçiye destek olmak hem de doğal ürünlerle beslenmek isteyen vatandaşlara seçenek sunmak amacıyla kurulmasını sağladığı Yerel Üretici Pazarı büyük ilgi görüyor.

Bornova Belediyesi’nin yerelde kalkınmayı destekleyen projeleri arasında yer alan Yerel Üretici Pazarı, alanı da satanı da memnun ediyor. Sebze ve meyvelerin yanısıra bal, zeytinyağı gibi ürünlerin de tezgahları şenlendirdiği Pazar’da Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üye olan ve Ziraat Odası işbirliği ile üretici kartı alan 40 çiftçi ürünlerini satabiliyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Sonradan mahalle statüsü kazanan köylerimizde kaliteli ve doğal ürünler yetiştiriliyor. Çiftçimizin emeklerinin daha iyi değerlenmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kuruluşuna da bu anlayışla öncülük ettik. Bu pazar sayesinde köylerinde üretim yapan vatandaşlarımız ürünlerini aracı olmadan doğrudan satabiliyor. Böylece vatandaşlarımız taze ve doğal ürünlere daha kolay ulaşabiliyor” dedi.