“Bu proje İzmir’in önünü açacak sihirli değnek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi'nin düzenlediği sempozyumda konuşan İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Limanı’nın eski yıllardaki canlılığına kavuşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin birlikte yürüttüğü “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”ne değinerek; “Bu proje İzmir’in önünü açacak sihirli değnektir. İzmir Körfezi’nde ekolojik iyileşme sağlanacak, İzmir Limanı’na büyük gemilerin yanaşması ile İzmir ekonomisi gelişecek” diye konuştu

Ekoloji, tarih, kültür –sanat ve tasarım konularında çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’nin düzenlediği “Uluslararası Akdeniz’in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam” konulu sempozyum, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başladı. Türkiye, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Hollanda'dan uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Akdeniz kıyı kentlerinde sürdürülebilir, yenilikçi ve bütünleşik kentsel çözüm önerilerini paylaştığı sempozyumun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da katıldı.

Körfez’de modern yolculuk

Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, 20. yüzyılın ortalarına kadar Anadolu’nun en büyük limanı olan İzmir Limanı’nın Marmara bölgesine yapılan yatırımlarla öneminin azaldığını belirterek bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD ile yaptığı “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”nin çok önemli bir proje olduğuna değinen ve projeyi sihirli değneğe benzeten Öztürk, “İzmir’in önünü açacak bir projedir. Yüzülebilir Körfez hedefiyle yürütülen çalışmaların diğer bir boyutu da yaklaşma kanalının taranmasıyla daha büyük gemilerin İzmir Limanı’na ulaşmasını sağlayacak. İzmir’in ekonomisine ciddi katkı sağlaya cak” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Körfezi’nde gerçekleştirdiği modern yolcu taşımacılığı ve kıyı tasarım projelerinin Körfez’in kullanımına ilişkin önemli çalışmalar olduğuna dikkat çeken Öztürk, şunları söyledi;

“Bugün Körfez’de modern gemilerde yapılan yolculuklardan herkes mutlu. Ben de çok mutluyum. Bunlar yaşamı kolaylaştıran noktalar. Küçük dokunuşlar olsa bile her geçen ivme ile artan dokunuşlar. İzmir tarihinden beri ipek yolu, kral yolunun üzerinde olan bir lojistik merkez konumunda. Çin’in ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesinin İzmir’de olması için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Akdeniz şehirleri arasında kruvaziyer turizmin tekrar şehrimizde olması için çaba göstermeliyiz”.

Güç birliği yapalım

Sempozyumun açılışında söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ ise yaşanan sorunlar nedeniyle Akdeniz’in göçmenlerin boğulduğu bir denize dönüşmeye başladığına dikkat çekti. İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz kıyılarının kirlendiğini, Kuzey Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayışının devam ettiğine dikkat çeken Tunçağ, Akdeniz’in barış gölü olması isteniyorsa sorunları dış müdahalelere bağlayarak değil ikili görüşmelerle çözülmesinin en doğru siyaset olacağını söyledi. Tunçağ, İzmir’in Anadolu’nun en batısında Akdeniz’in doğusunda önemli bir liman kenti olduğunu ve Akdeniz çerçevesinde özel bir ağ oluşturmak için uygun bir kent olduğunu ifade etti.

İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü Dr. Ayşegül Sabuktay ise İzmir’in uzun zamandır geleceğini Akdeniz’de tanımladığını belirterek, bu çabanın bir parçası olarak Akdeniz’in tarihi üzerine pek çok bilimsel toplantı gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sempozyumun “Bir Akdeniz Kıyı Kenti Olarak İzmir” başlıklı birinci oturumunda konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güzel Yücer Gier, İzmir’in de içinde olacağı Akdeniz kıyı kentlerinden oluşan bilgi ağının olduğu bu ortak çalışmaların hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu, Akdeniz kıyı kentlerinde problemlerin çözümüne yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bunun bir bilgi ağı olarak ileriye taşınması için bu sempozyumun önemine dikkat çekti. İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yarımada Pro jesi’ne değinerek, İzmir’in denizle ilişkisinin bulunduğu 5 ilçeyi canlandıracak bu projenin önemini anlattı.

İzmir Modeli ve İzmir Körfezi özel oturumu

Sempozyumda ‘Akdeniz’de Bellek ve Yaşam’, ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik’, ‘Ekonomik Sürdürülebilirlik’, ‘Katılımcılık/Yönetişim’, ‘Mekansal Planlama’ ve ‘Körfez’ başlıklarında oturumlar gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise 7 Aralık Cuma saat 13.00’da başlayacak "İzmir Modeli ve İzmir Körfezi" özel oturumu da yer alacak. Sempozyum, ‘Akdeniz'in Kıyısında İzmir'i Birlikte Düşünmek’ başlıklı forum ve değerlendirme oturumuyla kapanacak.