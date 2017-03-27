Bu şemsiye ile binlerce çocuk kurtulur

Zeynep Kaya-8 derneğin proje ortağı olduğu '1 -8 derneğin proje ortağı olduğu '1 şemsiye aç, binlerce çocuk aile bulsun' kampanyası, 'Yurtlar kapatılsın, her çocuk ailede büyüsün' sloganıyla yaygınlaşıyor. İzmir Koruyucu Aile Derneği'nin de katıldığı Şemsiye Hareketi'nin amacı 'Siz de yapabilirsiniz' bilincini herkeste oluşturmak ve çocuklara bir yuva sağlamak.



Amacımız 'Siz de yapabilirsiniz' bilinci oluşturmak

'Devlet tüm bakım masraflarını karşılıyor'



Koruyucu ailelik şemsiye gibi

Sosyal medya hesaplarında, şemsiyeli videolar ile fotoğraflar yayınlayarak, "1 şemsiye aç, binlerce çocuk aile bulsun" etkinliği kapsamında binlerce kişiye farkındalık bilinci aşılanmaya devam ediyor.Türkiye'de 8 ayrı derneğin proje ortağı olduğu bu kampanya, "Yurtlar kapatılsın, her çocuk ailede büyüsün" sloganıyla yaygınlaşıyor.2016 yılında açılan İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD), koruyucu aile konusunda "farkındalık" geliştirmeye yönelik Şemsiye Hareketi projesi kapsamında kurucu üyeleriyle bir araya geldi. Çocukluğun çok önemli bir süreç olduğuna inanan, bu özel süreçte onların yanlarında olmayı, yaşam yolunda onlarla yürümeyi değerli bulan İZKAD, "1 Şemsiye aç, binlerce çocuk aile bulsun" sloganıyla projeye destek verdi.Küçük aileleri büyük ailelere dönüştürme temennisiyle adım atan İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, İzmir'de biraz daha farkındalık bilinci oluşturarak, çocukların güvenle büyüyeceği şehir olmasını hedeflediklerini açıkladı.Koruyucu ailenin artması, koruyucu aile bakım hizmetinde olan ailelerin sorunlarını çözmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Gülsün Erdinç, 3 biyolojik 2 koruyucu aile olarak 5 çocuğa annelik yaptığını söyledi. Erdinç, "2 çocuğun bakımını üstlendik, beraber yaşıyoruz. Şemsiye açarak halka ulaştırmak istediğimiz projemizdeki amacımız 'Siz de yapabilirsiniz' bilinci oluşturmak" dedi.Erdinç "Koruyucu aile olarak bir çocuk sahiplenildiği zaman, devlet zaten tüm bakım masraflarını karşılıyor. Maddi olarak bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, çocuğu koruma altına almış oluyorsunuz. Çocukların okul eğitimi için bursları oluyor. Burada koruyucu aile olmanın hedefi, çocuğa sevgi dolu yaşam sunarak, topluma katacağı değeri aşılamak. Bu yüzden Şemsiye Hareketi'nde bizler de varız. 23 Nisan'a kadar devam edecek çalışmamız ve herkesin bilmesini isterim ki 25 ile 65 yaş arası herkes koruyucu aile olabilir" diye konuştu.Hayatın sağanak yağmurlarında ıslanmaması, kavurucu sıcaklarında yanmaması için çocuklara koruyuculuk yapılıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü, koruyucu aile ile "ortak ebeveyn" gibi hareket ediyor. Çocuğun bakım ve rehberliği için maddi ve manevi destek veriliyor. Koruyucu aileler, rengarenk şemsiyeler gibi gelen çocuklarla, çocuklar da katıldıkları ailelerle hayatlarını renklendirip güçlendiriyorlar.