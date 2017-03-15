Bu tünelde yakalandılar ama serbest kaldılar

İzmir'in Tire ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik tünelde yakalanan ve kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırtepe Mahallesi, Aktaş Mevkisi'ndeki bir zeytin bahçesinde, kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheliyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen 13 Mart gecesi harekete geçen jandarma, bölgede önlem aldı. Jandarma, şüphelilerin tekrar gelip, kazı çalışmasına kaldıkları yerden devam etmeleri üzerine operasyonu başlattı. Şüpheliler O.Ş., N.Ö., E.D., B.Ş. ve D.Ş., kazdıkları belirlenen, iple inilen yaklaşık 50 metrelik tünelde suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bronz sikke, kırık küp parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin kazdığı tüneldeki aramada da kaçak kazıda kullanıldığı anlaşılan jeneratör, hilti, dedektör, çok sayıda kazma ve kürek ile halatlar ile ruhsatsız bir av tüfeği bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.