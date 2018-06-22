Bu vahşeti yapan cezasız kalmasın!

Tire’de bir yavru kedinin kesici delici alet yaraları neticesinde öldüğü veteriner hekimin yaptığı ön otopside ortaya çıktı

Tüyler ürperten olay dün öğle saatlerinde Tire’de Maltepe Caddesi üzerindeki Dinç Evleri Mevkii’nde meydana geldi. Reyhan Kalaycı isimli bir öğretmene ait olan 15 aylık bir kedi, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde ölü olarak bulundu. Kedisini en son olay gününün sabahında gördüğünü ve ona mama verdiğini belirten Kalaycı, kedinin vücudunda ancak delici bir alet yardımıyla oluşabilecek yaralar olduğunu fark etti. Şüphe üzerine kedisinin cansız bedenini alıp veterinere götüren Reyhan Kalaycı, Veteriner Hekimin otopsi raporunun ardından büyük bir şok yaşadı. Aldığı yanıt sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Kalaycı, yetkililerden bu vahşetin sorumlularını bulmalarını istedi.

“YÜREĞİM YANIYOR”



Olayın ardından HaberTire’ye konuşan Reyhan Öğretmen, “Yüreğim yanıyor. Bunu yapanın Allah bin türlü belasını versin. Tam 27 gündür bakıyordum ben bu cana. Onu yaşatmak için neler yaptım. Keneleri vardır. Onları temizlettik. Küçücük bir yavruydu. Sabah saatlerinde canlı gördüm. Öğleden sonra ölü halde. Suçlunun bulunmasını istiyorum." dedi.