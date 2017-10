Bu zeytinler her yıl 600 öğrenciye burs olacak

İzmir Buca'da üniversitelilere burs olacak olan zeytin ağacı fidan dikimleri devam ediyor

Buca Belediyesi eğitime destek olmak adına 'Eğitime Zeytin Dalı' adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında 175 bin metrekarelik tarım arazisine zeytin fidanları dikiliyor. İlk etapta 106 bin metrekarelik bölüm tamamlandı. Geri kalan arazide ise çalışmalar devam ediyor. Ağaçlar büyüyüp meyve vermeye başlayınca bu zeytinden elde edilecek gelir ise her yıl 600 öğrenciye burs olacak.



Eğitime kaynak oluşturmanın yanında yeşil doğanın sürdürülmesi ve köylüye de destek sağlayacak proje kapsamında dikimi tamamlanan fidanlar gelişimlerini tamamlayınca 3 bin 500’ü modern tarım teknikleri gereği seyreltme yöntemiyle sökülecek. Sökülen bu ağaçlar ise bölgedeki köylülere ücretsiz dağıtılacak. 175 bin metrekare alanda kalacak 14 bin ağaçtan yapılan hasattan her yıl elde edilecek 1 milyon liralık gelir ise protokol imzalanacak bir vakıf kanalıyla yaklaşık 600 üniversite öğrencisine burs olarak dağıtılacak. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, “Zeytin bir ülkenin geleceğidir. Zeytinle geleceğe, yarınlara sahip çıkıyoruz. Barışın, umudun, adaletin, bilgeliğin ve bereketin simgesidir zeytin. Gençliğin ve ölümsüzlüğün habercisidir. Biz Buca’nın topraklarını zeytinle bereketlendirip, 2 yıl içinde ürünlerinden elde etmeyi planladığımız yaklaşık 1 milyon lira ile de üniversitede eğitim gören 600 gencimize burs desteği sağlayacağız. Bu çalışmayı, bu bursun kaynağını kökleri en sağlam ağaca zeytin ağacına dayandırdık. Zeytin verdikçe, doğa var oldukça her bir zeytin tanesi bir öğrenciyi okutmaya yarayacak. En kıymetli yatırımımız budur" dedi.