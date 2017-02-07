Buca Belediyesi 50 bin Nutuk dağıtacak

Buca Belediyesi, Ulu Önder Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'u tüm Bucalılara ücretsiz dağıtacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden anlatan Nutuk'tan 50 bin adet bastıran Buca Belediyesi, ünlü haberci ve televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya'nın katılacağı törenle 10 Şubat Cuma günü saat 17.00'den itibaren Belediye Hizmet binası önünden dağıtıma başlayacak.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Kurultayı'nda okumaya başlayıp, 6 günde okuduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinin belgesi niteliğindeki Nutuk'tan 50 bin adet dağıtılacak. Böylesine değerli bir eserin yeni nesillerle buluşturulması kadar şimdi neslin de yeniden hatırlaması gerekliliğine vurgu yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Anadolu insanının tutsaklığının zincirlerini kırarak verdiği bağımsızlık mücadelesini, bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimizin tekrar tekrar okuması gerektiğine inanıyoruz. Hep söylediğimiz gibi okumak bize iyi gelecek. Çünkü okudukça unutmayacağız; ne geçmişimizi ne de geleceğimizi'dedi.





