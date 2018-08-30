Buca Belediyesi binlerce bayrak dağıttı

Buca Belediyesi tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.yıldönümünde Bucalı vatandaşların evlerini süslemesi için binlerce Atatürk portreli Türk Bayrağı dağıttı. Belediye hizmet binası önünde yapılan bayrak dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu

Buca Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile vatandaşlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin yer aldığı Türk Bayrağı dağıttı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen bayrak dağıtımına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız, meclis üyeleri ve binlerce Bucalı katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Atatürk portreli Türk Bayrağıyla evini, balkonlarını gururla süslemek isteyen Bucalılar uzun kuyruklar oluşturdu. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce Atatürk sevdalısı Bucalı, bağımsızlığın simgesi Türk bayrağını ve yaratıcısı Atatürk’ü hep birlikte selamla selamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı gibi gururlu bir günde Türk Bayrağı almak için Bucalıların gösterdiği ilgi karşısında ilçenin Belediye Başkanı olarak çok gururlandığını vurgulayan ve tüm vatandaşların Zafer Bayramını kutlayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina,” Sözün bittiği yerdeyiz. Atatürk, zafer, bayrak dendiğinde, mücadele dendiğinde dökülmüş kanlara ve verilmiş mücadeleye saygının en üst düzeyde gösterildiği ilçelerden olmak, bu ilçede yöneticilik yapmak anlatılabilir bir duygu değil. Bu, bizi biz yapan değerlerin bundan sonra da yaşayacağının ve ileriye götüreceğinin bir tablosu. Bayrak, Atatürk, Cumhuriyet ve değerlerimizle ilgili ne söylenirse söylensin, bizim ne kadar kararlı olduğumuzu Zafer Bayramında zafer kuyruğuyla bir kez daha göstermiş olduk. Görüyorsunuz kuyruğu, bu herkese, her ilçeye nasip olmaz. Bütün Türkiye’nin bu duyarlılıkta olduğuna şüphemiz yok. Tüm yurttaşlarımın Zafer Bayramını kutluyorum. Allah Bir daha böyle zaferler yaşatmak zorunda bırakmasın. Böyle el ele, gönül gönüle aynı bayrak altında olmayı bize nasip etsin.” dedi.