Buca Belediyesi'nin 2016/2017 kış dönemi kurs kayıtları başlıyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine belirlenen programla ilçe genelinde bulunan 31 branşta 6 merkezde oluşturulacak toplam 56 kurs açılacak. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar 7'den 70'e binlerce Bucalıya keyifle öğrenme fırsatı sunacak.

Aile eğitimi, diksiyon, işaret dili, yetişkin ve çocuk İngilizce, ebru, tiyatro, takı tasarım, pastacılık, aşçılık, dikiş nakış, kaat'ı, sepet örücülüğü, şiş örgü çanta yapımı, okuma yazma, resim, pilates, yoga, bağlama, halk oyunları, keman, gitar, bale, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği kurslarının yanı sıra bilgisayar işletimi, ahşap boyama, dikiş nakış, kuaförlük, bilgisayarlı muhasebe ve bez bebek yapımı kursları ile meslek edindirme amaçlı kurslar da kış dönemi eğitimleri arasında yer alıyor.



Kurslar, Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Evka-1 Semt Evi, Çamlıkule Semt Evi, Kadın Aktivite Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi ve Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi olmak üzere altı merkezde düzenlenecek ve tamamı alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Ücretsiz kurslara katılmak isteyen vatandaşların, bir adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanları ile kurs merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Başvuruların 5 Eylül'den itibaren kurs merkezlerine yapılabileceğini belirten Belediye yetkilileri, eğitimlerin 26 Eylül'den itibaren başlayacağını açıkladı.













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