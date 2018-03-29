Buca Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 5 bin 510 TL oldu

Buca Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci yaşanıyor. Tüm Bel Sen İzmir 2. No’lu Şube arasında 240 belediye memurunu ilgilendiren 29 maddelik toplu iş sözleşmesi imzalandı. 24 ayı kapsayan toplu sözleşmeye göre en düşük memur maaşı 5.510-TL oldu. Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Buca’da Türkiye’nin en iyi toplu sözleşmesini imzaladık “ dedi

Buca Belediyesi’nde çalışan 240 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşme törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Aygün, bürokratlar ve sendika yöneticileri katıldı. 24 aylık süreci kapsayan sözleşme kapsamında yapılan iyileştirmelerle en düşük memur maaşı giydirilmiş olarak 5. 510-TL’ye çıkarıldı.

Memur, vekil memur ve sözleşmeli personeli kapsayan ve 29 madde üzerinden imzalanan sözleşme kapsamında çalışanlar; yılda 3 kez yakacak yardımı, ulaşım yardımı ve belediye tarafından işletilen kamp, kreş, etüt, havuz, tenis, kültür ve spor tesislerinden ücretsiz yararlanma hakkına kavuştu.



Toplu sözleşme imza töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca halkına hizmet götürürken çalışanların huzur ve mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı, “ Buca için emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.



Desteği ve çalışandan yana tutumuyla Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür eden Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “ Bu ülkede iyi insanlar var, umut var. Birlikte iyi şeyler yapabiliriz. Buca’da Türkiye’nin en iyi toplu sözleşmesini imzaladık” diye konuştu.