Buca Belediyesi'nde vatandaşa tüp desteği

Buca Belediyesi merkezine insanı koyduğu sosyal projeleri ile binlerce Bucalının hayatına dokunup, yaşamlarını kolaylaştırıyor

Mali durumu yerinde olmayan, ihtiyaç sahibi Bucalıların evinde kaynayan bir tenceresi olsun, yuvalarından aş kokusu eksik olmasın diye harekete geçen Buca Belediyesi, yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü dağıtımını içeren “Ocaklar sönmesin, tencereler kaynasın” projesine 2018 yılında da devam edecek. Kampanya kapsamında bugüne kadar 1279 aileye 2905 mutfak tüpü dağıtan Buca Belediyesi, 2018 yılında 4500 ailenin yüzlerini gülmeyi, yuvalarını sıcak yemeksiz bırakmamayı hedefliyor.



Sosyal belediyeciliğe örnek projeleriyle Buca’da dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan Buca Belediyesi , “Ocaklar Sönmesin Tencereler Kaynasın” projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü desteği vermeye devam ediyor.



Bugüne kadar ihtiyaç sahibi 1279 aileye toplam 2905 adet mutfak tüpü yardımında bulunan Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kampanyayı 2018 yılında 4500 tüple devam ettirecek.

Proje kapsamında Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurup, ücretsiz tüp kartını alan dar gelirli vatandaşlara 4 ayda bir 12 kg’lık mutfak tüpü desteği veriliyor. Tüpleri bitince bayiyi arayan vatandaşlar, Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen tüp kartlarını göstererek tüpünü alabiliyor. Yetkili bayii tarafından ihtiyaç sahibinin evlerine getirilen tüpler, güvenli bir şekilde takılıp kontrol edildikten sonra teslim ediliyor.



İnsan odaklı projeler yüz güldürüyor



Buca Belediyesi’nin kampanyası ile geçtiğimiz yıl tanışan ve evinde sürekli aşı pişen Buca’nın değerli büyüklerinden Seher(70) ve Ali Kemal Geçim(77) çifti de tüp desteğinden faydalananlar arasında. Kampanya sayesinde bir telefonla tüplerinin evlerine geldiğini belirten Geçim çifti, anlamlı desteği ve projesi ile yüzlerini güldüren Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.