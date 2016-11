Buca Belediyesi, öğretmenler için 3 bin 942 fidan dikti

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilere en anlamlı hediyeyi Buca Belediyesi verdi

Çocuklarımızı aydınlık geleceğe hazırlayan öğretmenler için unutulmaz ve ölümsüz bir hediye hazırlayan Buca Belediyesi kentte eğitim veren 3 bin 942 öğretmene tek tek teşekkür mektubu gönderirken, her biri için ağaç dikmeye başladı. Bucalı bir gurup öğretmenle Betontaş bölgesinde ilk fidan dikimini yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, fedakarca mesleğini icra eden öğretmenlere yeşille, ağaçla teşekkür etmek istediklerini, dikilecek yaklaşık 4000 ağaçla Betontaş ve Yedigöller bölgesini eğitimciler korusuna dönüştüreceklerini söyledi.



Buca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kenti yeşille buluşturacak bir projeyle kutladı. İlçedeki eğitim kurumlarında çalışan 3 bin 942 öğretmene emekleri için teşekkür mektubu gönderen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilçedeki her bir öğretmen için ayrıca ağaç dikmeye başladı.



Öğretmenlere ve onların yetiştirdiği geleceğimiz olan çocuklara yemyeşil bir doğa bırakmak için bu hediyeyi düşündüklerini söyleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilk fidanları öğretmenlerle birlikte dikti. Betontaş bölgesinde yapılan törene Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın yanı sıra, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Dere ve çok sayıda öğretmen katıldı.

İlçede görev yapan 3 bin 942 eğitimci için bir ağaç dikilecek proje ile Betontaş ve Yedigöller bölgesini öğretmenler korusu haline getireceklerini söyleyen Başkan Piriştina, ilk fidanların can suyunu da öğretmenlerle birlikte verdi.

Eğitim aşkıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlere yeşille, doğayla teşekkür etmek ve onları sonsuza kadar yaşatmak istediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Çam sakızı, Çoban Fidanı” bir armağan yaptık. Kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerimizin emeklerini ağaç dikerek ölümsüzleştirmek istedik” diye konuştu.



BİR TEŞEKKÜR DE PM ÖĞRETMENLERİNE



Başkan Piriştina “24 Kasım Öğretmenler Günü” kutlamalarına Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri’nin öğretmenleri ile yediği yemekle noktaladı. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi BBKSM’nin bahçesindeki Pembe Köşk’te Pırlanta Merkezleri öğretmenleriyle biraraya gelen Başkan Piriştina, Bucalı miniklerin eğitim yaşamının başlangıcında hayatlarına dokunan Pırlanta öğretmenlerine emekleri için teşekkür etti.