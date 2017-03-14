Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılıyor

Buca Belediyesi, olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Mart'ta açılışı ertelenen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ni 17 Mart Cuma günü hizmete açıyor

Yenigün Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi' meslek edindirme kurslarıyla yılda 530 kadına, ders desteği ile 440 öğrenciye hizmet verecek. Buca Belediyesi'nin örnek projelerinden Pırlanta Merkezleri'nin 7.sinin de faaliyet göstereceği Merkez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin katılacağı törenle hizmete girecek.



Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda, çağdaş-toplumcu belediyeciliğe örnek çok sayıda proje gerçekleştiren Buca Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl temeli atılan Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin kapılarını 17 Mart Cuma günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin de katılacağı törenle açacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı, akademisyen, yazar Türkan Saylan'ın adının verildiği Çağdaş Yaşam Merkezi, kadınların vazgeçemeyeceği tam donanımlı yepyeni bir tesis olarak inşa edildi. Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarını arttırmayı amaçlayan 3 katlı merkez, 850 metrekarelik bir alanda çok sayıda aktiviteyi bünyesinde barındırıyor.



7. pırlanta merkezi



Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kendilerine zaman ayıramayan Bucalı annelerin de derdine derman olacak. Buca Belediyesi'nin örnek projelerinden Pırlanta Merkezleri'nin 7. Şubesi de 8 Mart'ta açılacak Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde hizmet verecek.

Merkezde 20 dikiş makinasının yer aldığı derslikte ise İŞKUR ile işbirliği içerisinde açılacak günlük yevmiyeli, iş garantili Makinalı Dikiş Nakış kursu ile kadınlar meslek sahibi olabilecek. Merkezde ayrıca, çeşitli eğitimlerin ve etkinliklerin düzenleneceği çok amaçlı salon, fitness, aerobik, pilates, zumba kurslarının verileceği spor salonu, 2 kafeterya ile mini açık hava sineması da yer alacak.



