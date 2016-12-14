Buca Belediyesi yeni pazaryeri projesi ile çığır açacak

Pazar alanı anlayışı Buca’da farklı bir boyut kazanıyor. Buca pazaryeri modern ve çok fonksiyonlu mimari uygulama ile yeniden düzenlenerek, kentin cazibe merkezi haline getirilecek. 13 bin metrekarelik alanda yapılacak proje farklı uygulamalarıyla İzmir’de ilk olacak

Buca Belediyesi, pazaryeri anlayışına yepyeni bir boyut kazandırıyor. Kentin en önemli alanlarından biri olan Buca pazaryeri örneğine az rastlanır bir proje ile kente yeniden kazandırılacak. Haftada bir gün kullanılan, 6 gün ise atıl kalan kapalı pazar yerlerini daha verimli bir şekilde kentin kullanımına kazandırmayı amaçlayan Buca Belediyesi tarafından hazırlanan yeni projede Buca pazaryeri birbirinden farklı beş işleve sahip olacak.



2017 yılında ilk kazmanın vurulması planlanın bu benzersiz proje toplam 13 bin metrekarelik bir alanda hayata geçecek. Alanın 11 bin metrekarelik bölümü kapalı pazaryeri olacak.

Projeyi benzersiz kılan en önemli tarafı ise kapalı pazaryerinin 11 bin metrekareyi bulan üst kısmının oturma gurupları, spor alanı, yeşil peyzajı ile adeta bir meydan gibi düzenlenecek olması…

Buca’nın günlük yaşamının attığı merkezlerden biri olan bölgede hayata geçirilecek bu benzersiz projede bir de amfi tiyatro yer alıyor. Buca’nın kültür ve sanat yaşamına yepyeni bir heyecan katacak olan amfi tiyatronun arkası ise STK merkezi olarak düzenlenecek. 1000 metrekarelik STK merkezinde 20 oda, 1 toplantı salonu ile zabıta amirliği yer alacak.



KENTİN BOŞ ALANLARINA ÇOK AMAÇLI PROJELER



Kentlerdeki plansız büyümenin getirisi olarak belediye hizmet alanlarının sınırlı kaldığına dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Elimizde kalan alanları verimli kullanarak, Buca’nın ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Haftada bir gün kullanılan pazaryerlerini haftanın 7 günü kullanılır hale getirmek amacıyla farklı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Mevcut kapalı pazaryerlerini, Pazar kurulmadığı günlerde spor alanı olarak kullanma çalışmamız Betontaş’tan başlamıştı. Yeni pazaryerlerini de fiziki koşulları doğrultusunda çok amaçlı olarak planlayarak, bir taşla birkaç kuş vurmuş olacağız. Buca Pazaryeri için hazırladığımız proje bunların ilki olacak” dedi.