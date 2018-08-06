Buca Belediyesi’nden çalışanlarına kreş hizmeti

Buca Belediyesi, aydınlık ve özgür yarınlar yaratacak kadınların dört duvar arasından çıkıp siyasete, ticarete ve sosyal hayata katılabilmesi için önündeki maddiyat ve zaman engellerini kaldıran projesi Pırlanta Merkezleri’ni Belediye personelinin çocuklarına açtı. Belediye personelinin 3-6 yaş grubu çocuklarına kent genelindeki 9 Pırlanta Merkezi’nde tam gün ücretsiz kreş hizmeti verilecek proje ile çalışanların büyük bir sorunu çözülmüş olacak

Buca Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiği Pırlanta Merkezlerinde Belediye personelinin çocukları için kreş hizmeti verecek. Belediyenin kadınların toplumsal yaşamda “birey” olabilme mücadelelerine destek verip, sosyal yaşamda var olmaları için kurduğu ve bu amaç doğrultusunda 3-6 yaş çocuklarına günde 3 saat süreyle geçici bakım hizmeti verdiği Pırlanta Merkezlerinden Belediye çalışanlarının çocukları da kreş olarak yararlanacak.

Çalışanlara ücretsiz kreş

Kent geneline yayılan toplam 9 Pırlanta Merkezi Belediye çalışanlarının 3-6 yaş arası çocuklarına hafta içi tam gün ücretsiz kreş hizmeti verecek. Hem annelerin hem de çocukların yaşamına dokunan proje ile Belediye çalışanı anneler çocuklarını Merkezlere bırakıp gönül rahatlığıyla çalışma hayatlarına devam ederken, çocuklar da uzman eğitmenler eşliğinde keyifli ve kaliteli zaman geçirecek.

9 Merkez çocukları bekliyor

21 kişilik profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Çamlıkule, Betontaş, Ufuk, Kozağaç, Yenigün, Bucakoop ve Yeşilbağlar semtlerinde hizmet veren Pırlanta Merkezleri, Belediye çalışanı annelerin ve çocuklarının ufkunu genişletecek. Çocukların gönüllerince gülüp eğlendiği, uzman öğretmenler eşliğinde verilen temel eğitimlerle geleceğe hazırlandığı merkezler, çalışan annelerin de iş hayatlarını huzurlu geçirmesini sağlayacak.

İlki 2014 yılında kapılarını açan ve sayıları kısa sürede 9’a ulaşan Pırlanta Merkezleri’nde kayıtlı, 4 bin 665 çocuk bulunuyor. Buca Belediyesi, bugüne kadar 11 bin 74 çocuğa ücretsiz geçici bakım hizmeti verdiği Pırlanta Merkezleri sayısını yılsonuna kadar 10’a yükseltmeyi planlıyor.