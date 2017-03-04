Buca Belediyesi’nden kadınlara 8 Mart hediyesi

Yenigün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 8 Mart’ta kapılarını açıyor

Buca Belediyesi’nde yatırım atağı 2017 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda, çağdaş-toplumcu belediyeciliğe örnek çok sayıda projeye imza atan Buca Belediyesi, işlevsellik açısından benzeri bulunmayan bir mekanı daha Buca’ya kazandırmaya hazırlanıyor. Yenigün Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 8 Mart’ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Meslek edindirme kurslarıyla yılda 530 kadına, ders desteği ile 440 öğrenciye hizmet verecek olan Merkez’de, Buca Belediyesi’nin örnek projelerinden Pırlanta Merkezleri’nin 7.si de faaliyet gösterecek.



Buca Belediyesi’nden 8 Mart’ta kadınlara anlamlı bir hediye geliyor. Yenigün Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl temeli atılan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde düzenlenecek törenle kapılarını açacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı, akademisyen, yazar Türkan Saylan’ın adının verildiği Çağdaş Yaşam Merkezi, kadınların vazgeçemeyeceği tam donanımlı yepyeni bir tesis olarak inşa edildi.



Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarını arttırmayı amaçlayan 3 katlı merkez, 850 metrekarelik bir alanda çok sayıda aktiviteyi bünyesinde barındırıyor.



7. PIRLANTA MERKEZİ DE AÇILACAK



Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kendilerine zaman ayıramayan Bucalı annelerin de derdine derman olacak. Buca Belediyesi’nin örnek projelerinden Pırlanta Merkezleri’nin 7. Şubesi de 8 Mart’ta açılacak Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde hizmet verecek.



BU MERKEZDE YOK YOK



Bucalı kadınlar Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek takı tasarımı, ahşap boyama, moda tasarım ve bez bebek kurslarıyla boş zamanlarını değerlendirip yeni hobiler edinirken, okuma yazma, işaret dili, diksiyon, aile içi iletişim ve talebe göre açılacak yabancı dil kurslarıyla kendilerini geliştirebilmeleri için yeni fırsatlara kavuşmuş olacak.

Merkezde 20 adet dikiş makinasının yer aldığı derslikte ise İŞKUR ile işbirliği içerisinde açılacak günlük yevmiyeli, iş garantili Makinalı Dikiş Nakış kursu ile kadınlar meslek sahibi olup, yepyeni başlangıçlara imza atabilecek.



Merkezde ayrıca, çeşitli eğitimlerin ve etkinliklerin düzenleneceği çok amaçlı salon, fitness, aerobik, pilates, zumba kurslarının verileceği spor salonu, 2 adet kafeterya ile mini açık hava sineması da yer alacak.