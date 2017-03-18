Buca-Bornova arası 10 dakikaya düşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatarak Buca Bornova arasındaki ulaşım süresini 10 dakikaya düşürecek 6 şeritli yol ve tünel projesi başladı. 232 adet bina yıkılarak 56 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödenen 211 milyon liralık dev projeyi yerinde inceleyen Başkan Aziz Kocaoğlu , yeni yolun kent trafiğine nefes aldıracağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin trafik ve ulaşım sorununa kökten çözüm getirecek önemli yatırımlarından biri daha başladı. Homeros Bulvarı’nın devamı niteliğinde olacak “Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında 2.5 kilometresi derin tünelle aşılacak toplam 7 kilometre uzunluğundaki yol projesi, İzmir’in trafik sorununa yeni bir neşter vuracak. Buca ile Otogar arasındaki ulaşım süresi, yarım saatten 10 dakikaya inecek.İzmir’in en uzun tünelini de içinde barındıran dev yatırımda Buca Onat Caddesi ile tünel girişi arasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Buca trafiğini rahatlatmak için 2013 yılında Homeros Bulvarı’nı hizmete almıştık. Şimdi de 7 kilometrelik ilaveyle bu yolu Otogar’a bağlıyoruz. Kent trafiğine nefes aldıracak bu proje ile vatandaşlarımız Konak, Buca ve Bornova’ya artık çok daha rahat ulaşacak” diye konuştu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da eşlik ettiği inceleme gezisinde Başkan Kocaoğlu, vatandaşlarla ve esnafla da bir araya geldi. Bölgede yürütülen çalışmaları büyük bir mutlulukla karşılayan vatandaşlar, bölgenin değerini artıracak ve hem Konak’a hem de Bornova’ya ulaşımı kolaylaştıracak bu yatırım için Baş kan Kocaoğlu’na teşekkür etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 6 şeritli yol projesi kapsamında Homeros Bulvarı’nın bitiminden itibaren zemin hazırlığı çalışmalarını sürdürüyor. 260 metre uzunluğundaki istinat duvarı çalışmalarını tamamlayan ekipler, 45 metrelik kısımda imalatlarını sürdürüyor. Homeros Kavşağı’ndan tünel ağzına kadar olan kısım ile Altındağ ve viyadük arasında toplam 232 adet bina yıkılarak 56 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödendi. Güzergah üzerinde ve tünel ağzında 55 binanın daha yıkımı yapılacak. Proje kapsamında yer alan 2.5 kilometrelik derin tünelin yapımına da önümüzdeki günlerde başlanacak.İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni güzergah, Buca Onat Caddesi’nden başlayarak Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova ile Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatırken, Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de “derin tünelle” geçecek. 2.5 kilometrelik iki adet tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. Tünel projesi yer tesliminin ardından 900 günde, 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap ise 650 günde tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği iki ihalenin bedeli ise 155 milyon lira. Tünelin elektromekanik işleri çerçevesinde havalandırma, aydınlatma ve benzeri işleri yönelik ayrı bir ihale daha gerçekleştirilecek.