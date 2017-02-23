Buca-Bornova tünel ihalesi tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı bağlayacak 7 kilometre uzunluğundaki 6 şeritli yeni yol projesinin yol ve kavşak düzenlemesi ile 2.5 kilometrelik tünel ihalelerini tamamladı. 37 firmanın yarıştığı iki ihalenin toplam bedeli 155 milyon TL oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu' projesi kapsamında iki büyük ihaleyi gerçekleştirdi. 7 kilometrelik bağlantı yolu projesi kapsamındaki 2 adet viyadük ile 2 adet altgeçit ve 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan yol ve kavşak düzenlemesi ihalesini, katılan 13 firma arasından 45 milyon 284 bin 699 TL'lik teklifle Ezekar Yapı İnşaat Anonim Şirketi - Mapek İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (İş Ortaklığı) kazandı. Yer tesliminden itibaren iş süresinin 650 gün olarak belirlendiği proje için 10 günlük itiraz süresinin ardından sözleşme imzalanacak.



İZMİR'İN EN UZUN TÜNELİ İÇİN 110 MİLYON LİRALIK İHALE



Aynı proje kapsamında 2.5 kilometre uzunluğuyla İzmir'in en uzun tüneli de inşa edilecek. Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu bağlantısını sağlayacak tünel ihalesine 24 firma katıldı. İhaleyi 109 milyon 900 bin 827 TL'lik teklif sunan HGG İnşaat Anonim Şirketi kazandı. 'İki tüp tek tüneli' kapsayan projenin, yer tesliminden itibaren 900 günde tamamlanması öngörülüyor.



BİR İHALE DAHA YAPILACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında önümüzdeki günlerde bir ihale daha yapacak. Tünelin elektromekanik işleri çerçevesinde havalandırma, aydınlatma ve benzeri işlere yönelik ayrı bir ihale gerçekleştirilecek.



250 AĞAÇ KORUNACAK



Yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de 'derin tünelle' geçecek. 2.5 kilometrelik iki adet tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. Tünel projesi sayesinde yol güzergahında kalan 250 civarındaki ağaca dokunulmayacak. Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında kalan bölümde gerçekleştirilecek derin ve çift tüp tünel projesinin bir diğer avantajı ise bu bölgedeki kamulaştırma ihtiyacını da ortadan kaldırması.



TRAFİK RAHATLAYACAK



Trafiğe rahatlama getirmesi beklenen yeni güzergah, Buca Onat Caddesi’nden başlayarak Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova, Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak

Kaynak: