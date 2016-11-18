Buca, çağrı merkezi ile vatandaşları dinliyor

Kenti vatandaşlar ile birlikte yönetme anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Buca Toplumsal İletişim Merkezi (Buca TİM) ve çağrı merkezi ile vatandaşların sorun ve taleplerine en kısa sürede çözüm üretmeye devam ediyor

Buca TİM ile çağrı merkezi, geride kalan 30 aylık zaman zarfında 38 bin 200 sorunu çözüme kavuşturarak büyük bir başarı ivmesi ortaya koydu. İlçedeki istihdam sorununu ortadan kaldırmak için de işçi arayan firmalar ile işbirliği yapan Buca TİM, gerçekleştirdiği toplu iş görüşmeleri ile 667 vatandaşı da iş sahibi yaptı.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın vatandaşın sorununu kısa sürede çözmek için kurduğu Buca Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), bünyesinde bulundurduğu çağrı merkezi ile vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere en kısa sürede çözüm üretiyor. Vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi gören TİM ile çağrı merkezine, geride kalan 30 aylık sürede ilçe genelinden 43 bin 496 başvuru yapıldı. TİM ile çağrı merkezi bu başvuruların 38 bin 200’ünü çözüme kavuşturarak büyük bir başarı elde etti. Çözüm odaklı bakış anlayışı ile çalışan Buca TİM ile çağrı merkezinde 5 bin 296 başvuru ise çözüm aşamasında bulunuyor.

Buca’da vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözüm bulmak adına kurulan Buca Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) geride kalan 30 aylık sürede başarılı bir performans ortaya koydu. Vatandaşlar ile belediye birimleri arasında köprü görevi gören TİM’e kurulduğu günden bugüne 16 bin 350 başvuru yapıldı, bu başvuruların 13 bin 901 çözüme kavuşturuldu. Bünyesinde bulunan muhtarlar, esnaf, dernekler, gençlik ve engelliler masası ile 7 den 77’ye her yaştan Bucalı’ya hizmet eden Buca TİM’de 2 bin 449 başvuru da çözüm aşamasında bulunuyor. TİM’in yanı sıra Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşan belediyeye ulaşan 27 bin 146 başvurunun 24 bin 299’u çözüme kavuşurken, çözüme kavuşması beklenen başvuru sayısı ise 2 bin 847 olarak belirtildi.



İstihdam Köprüsü görevi de görüyor



İlçedeki istihdam sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen Buca TİM, işsizlerin başvuru merkezi oldu. İşçi arayan firmalar ile işbirliği yapan Buca TİM İstihdam Masası, gerçekleştirdiği toplu iş görüşmeleri ile şu ana kadar 667 vatandaşı iş sahibi yaptı. Belediyenin kurduğu sistem, kalifiye işçi bulmak konusunda sıkıntı yaşayan firmalara büyük kolaylık sağlarken, iş bulmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlara da yeni kapılar açıyor.