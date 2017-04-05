Yıllar içinde yıpranan kent çehresini yenilemek için harekete geçen Buca Belediyesi, Buca Pazaryeri'ni, 'Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi' projesiyle dönüştürecek. 8 Nisan'da temeli atılacak proje kent meydanı anlayışına farklı bir bakış açısı getiriyor

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İzmir Marşı ile geleceğe bırakacakları bu önemli yatırımın 8 Nisan'daki temel atma törenine tüm İzmirlileri bayraklarıyla birlikte davet etti.



Buca Belediyesi'nin 11 milyon lira yatırımla gerçekleştireceği Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi 'Buca Çarşı'nın temeli 8 Nisan'da atılıyor. Özmen Caddesi üzerindeki Buca Pazaryeri'nde 13 bin metrekarelik alanda projelendirilen Buca Çarşı, kent merkezi anlayışına farklı bir yorum getiriyor.



Uzun yıllardır Buca pazaryerinin kurulduğu Özmen Caddesi üzerinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda konumlanan "Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi" Buca Çarşı Projesi; kentlinin ihtiyaçları, fonksiyonellik, estetik, tasarımda yerellik ve ekonomiklik unsurları göz önünde bulundurularak hazırlandı.



Otopark alanı



İki kademeli olarak hazırlanan Buca Çarşı Projesi'nin zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma ve soğutma sistemlerinin bulunacağı, modern koşullarda alışveriş yapabileceği kapalı pazar yeri oluşturulacak. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak. Aynı katta kurulacak genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş bir alışveriş mekanına kavuşacak.



Kapalı pazaryerinin üstü ise büyük bir meydan olarak düzenlenecek. Kentlinin yeşille, doğayla buluşabileceği 8000 metrekarelik bir bölgeye yayılan park, bölgenin çehresini değiştirecek. Bu bölümde ayrıca sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulacak bir de merkez yer alacak.

Kompleksin üst katında projelendirilen bir başka çağdaş dokunuş ise 500 kişilik açık hava sineması ile konser dinleti, panel gibi kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek şekilde projelendirilen 1000 kişilik amfi tiyatro olacak. Tiyatronun amfi yapısı kendi fonksiyonlarının yanı sıra üst park alanı ile meydanı birleştiren bir geçiş niteliğinde düzenlenecek.