Buca Çarşı'ya sanat merkezi eklendi

Yapımı 2018'de tamamlanacak Buca Çarşı inşaatını denetleyen Belediye Başkanı Levent Piriştina, projeye İzmir'in en büyük ikinci gösteri sanatları merkezini de eklediklerini söyledi

Buca'da kent merkezi anlayışına farklı bir yorum getirecek olan BucA Çarşı projesi yükseliyor. Buca Pazaryeri'nin bulunduğu alanın estetik, tasarım ve işlevsellik açısından yeniden ele alındığı projenin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, açılış tarihi olarak ise 2018'in yaz aylarını verdi. Başkan Piriştina, Buca'nın prestij projelerinden birinin inşaat alanından hemşerilerine ikinci müjdeyi de verdi. Buca'nın en büyük, İzmir'inse ikinci büyük gösteri sanatları merkezini Buca Çarşı'nın hemen yanı başına yapacaklarını açıklayan Başkan Piriştina, temelin yakın bir tarihte atılacağını söyledi.



2018'de tamamlanıyor



Buca'nın en merkezi noktalarından biri olan Buca Pazaryeri, Buca Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Nisan ayında temeli atılan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi-Buca Çarşı ile yepyeni bir kimliğe kavuşuyor. İnşaatı tüm hızıyla devam eden Buca Çarşı'nın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan yeni haberler geldi.

Buca Özmen Caddesi üzerinde yıllar yılı Buca Pazaryeri olarak kullanılan 13 bin metrekarelik alan için hazırlanan Buca Çarşı Projesi, 10 bin metrekarelik kapalı pazaryeri; pazaryerinin üst katında oluşturulacak 8 bin metrekarelik, içerisinde yeşil alan, yürüyüş ve dinlenme alanları, 500 kişilik açık hava sineması, STK Merkezi ile kafeteryalar bulunan sosyal yaşam alanı, 1000 kişilik amfi tiyatro ve 2 bin metrekarelik bir meydandan oluşuyor.



Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Piriştina, 30 milyon liraya mal olacak Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı'yı 2018'in yaz aylarında tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Proje tamamlandığında Buca'nın çağdaş, modern ve gurur duyulacak dev bir yaşam merkezine kavuşacağını vurgulayan Başkan Piriştina, Buca Çarşı Projesi'ni kentlinin ihtiyaçları, fonksiyonellik, estetik, tasarımda yerellik ve ekonomiklik unsurları göz önünde bulundurularak iki kademeli olarak hazırlandıklarını, Buca'nın kalbinin attığı yepyeni kent merkezine kavuşmak için büyük heyecan duyduklarını söyledi.



Çok amaçlı kullanım



Buca Çarşı Projesi'nin zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma ve soğutma sistemlerinin bulunacağı, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini modern koşullarda yapabileceği kapalı pazar yeri oluşturulacağını belirten Başkan Levent Piriştina, 'Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak. Pazaryeri haricinde sporun merkezi olacak. Aynı katta kurulacak genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentliyi çağdaş bir alışveriş mekanına kavuşacağız. Buca Çarşı'ya ayrıca 4 bin metrekarelik bir alana konumlandırılacak 130 araçlık bir otopark da inşa edilerek trafik yoğunluğunun önüne geçeceğiz' dedi.



Kapalı pazaryerinin üstünün ise bir yaşam alanı olarak düzenleneceğini belirten Başkan Piriştina, 'Kentlinin yeşille, doğayla buluşabileceği 8 bin metrekarelik bir bölgeye park yaparak, özellikle çocukların kuş sesleri eşliğinde oyunlar oynayacağı alanlar yaratacağız. Bu bölümde ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının kullanımına sunulacak ofis alanları oluşturulacak. Bucalıları yeşille, doğayla ve modern kent düzenlemeleriyle karşılayan alanda ayrıca 500 kişilik açık hava sineması ve 1000 kişilik amfi tiyatro da yer alacak' açıklamasında bulundu.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın ikinci müjdesi ise Buca Çarşı Projesi'nin hemen yanı başındaki alanda, İzmir'de sanatın kalbinin atacağı bir gösteri sanatları merkezi yapacakları oldu. İzmir'in Adnan Saygun Sanat Merkezi'nden sonra ikinci büyük Gösteri Sanatları Merkezi'nin temelini gelecek aylarda atacaklarını müjdeleyen Başkan Piriştina, 600 kişi kapasiteli olarak inşa edilecek olan Gösteri Sanatları Merkezi ile kentin nitelikli salon ihtiyacını karşılayacaklarını vurguladı.