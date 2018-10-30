Buca Cumhuriyet'i Gripin'le kutladı

Buca Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Konseri'nde ünlü pop-rock grubu Gripin sahne aldı

Gripin, Türk Bayrakları ve marşlarla coşkunun tavan yaptığı ve binlerce İzmirlinin akın ettiği muhteşem konserde sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Cumhuriyete bağlılık sözü veren binlerce Cumhuriyet sevdalısı, dev bir koro halinde Andımızı okudu. Binlere seslenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina “Biz ilk, en ve sonsuz olarak Selanik’te açılan o iki mavi gözü sevdik. Bizim bir tane liderimiz var, bir tane önderimiz var, bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüz var. Bugün meydanlarda, yarın sokaklarda gerekirse de cephelerde Cumhuriyeti savunmaktan asla yılmayacağız. En güzel bayramımız kutlu olsun” dedi.

Buca’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gripin konser verdi. Cumhuriyet'in 95. yılı şerefine Buca Şirinyer Pazaryeri’nde düzenlenen konsere Cumhuriyet sevdalısı binler eşlik etti. Konser programı Buca Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun sahnelediği zeybek, vals ve Ata’ya saygı temalı muhteşem dans gösterileriyle başladı.

Dev koro Andımızı okudu

Sahnede dev Türk bayrağının açılması binlerce izleyicide gururlu bir coşku yaşattı. Vatandaşlar konser öncesi dev bir koro halinde andımızı okudu, cep telefonlarıyla ışıl ışıl yaptıkları konser alanında Cumhuriyete ve Atatürk’e bağlılık yemini etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayıp, şarkılara eşlik etti.” Türkiye laiktir laik kalacak, yaşasın Cumhuriyet, en büyük Türk Atatürk “ sloganlarıyla inleyen konser alanı Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü.

Cumhuriyet coşkusu tavan yaptı

Ellerinde Türk Bayrakları, kalplerinde Cumhuriyet coşkusuyla konser alanını dolduran on binlerce İzmirli, Gripin Grubunun söylediği şarkılar ve muhteşem sahne performanslarıyla Cumhuriyete yakışır bir gece geçirdi. Albümlerinden seçme birbirinden güzel şarkılarını İzmirliler için seslendiren Gripin, sanat müziğinden arabeske birçok şarkıyı da yorumladı. Müzeyyen Senar’ın kendi sesinden “ Dalgalandım da duruldum” şarkısını da çalan gruba Bucalılar coşkuyla eşlik etti. Gribin Grubu’nun solisti Birol Namoğlu “ Her şeyin çaresi bulunuyor ama Atamızın yokluğuna çare bulamıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet“ dedi.



Piriştina, “Cumhuriyeti savunmaktan asla yılmayacağız”

Cumhuriyetin 95. Yıldönümünde tadına doyulmaz bir konser verip, müzik ziyafeti çeken Gripin Grubu, konseri Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile birlikte söylediği 10. Yıl marşıyla tamamladı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “ Müzeyyen Senar’ın şarkısında diyor ya, ‘yüzlerce binlerce güzel sevdim diye’ , bizler de yüzlerce binlerce gördük ama biz ilk, en ve sonsuz olarak Selanik’te açılan o iki mavi gözü sevdik. Bizim bir tane liderimiz var, bir tane önderimiz var, bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüz var, sizler için kan döken şehitlerimiz gazilerimiz var. Ne olur bu mücadeleden vazgeçmeyin. Hep böyle aydınlık kalın, sanatla kalın. Göreceksiniz sizler oldukça, bu meydanlar böyle oldukça, biz asla bu mücadeleyi bırakmayız. Bugün meydanlarda, yarın sokaklarda, gerekirse cephelerde Cumhuriyeti savunmaktan asla yılmayacağız. En güzel bayramımız kutlu olsun” diye konuştu. Konser programı muhteşem havai fişek gösterisiyle sona erdi.