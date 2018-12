Buca'da 12 camide tenteler kuruldu

Buca Belediyesi, kentteki 12 camide tente uygulaması yaptı.

Müge Yunt - Vatandaşları yazın sıcaktan kışınsa yağmurdan koruyacak tente kurulumu toplam 20 camiye yapılacak. Buca Belediyesi kentteki ibadethanelerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Buca'daki tüm ibadethanelerin tamirat ve tadilatlarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, düzenli aralıkla genel temizliği içinde destek veriyor. Camilerin Ramazan ayında ışıklandırmasını da yaparak görsel şölen yaşatan Belediye şimdi de kentte ihtiyaç duyan camilerin bahçesine tente uygulaması yapıyor.

Sıcaktan soğuktan koruma

Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirirken hava şartlarından etkilenmemesi için seçenekleri değerlendiren Buca Belediyesi, kentte ihtiyacı ve alanı olan 12 camiye tente uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 20 camide yapılacak tente uygulaması ile vatandaşlar yazın sıcaktan kışınsa yağışlı havalardan etkilenmeden ibadetlerini yapabilecek. İbadethanelere yapılan desteklere teşekkür etmek için Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı makamında ziyaret eden Buca Koop Camii Dernek başkanı Necmettin Paşalılar, "Yardımlarınız için şahsen teşekkür etmek istedik. Her zaman dualarımız sizinle" derken, Başkan Levent Piriştina "Her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız. Kapımız her zaman açık" dedi.